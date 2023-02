Grasnapolsky maakt programma compleet

Daarnaast voegt Grasnapolsky nog twee lokale namen toe aan het programma: Katie Koss en WATERLEAF, die beide vorige maand in Groningen indrukwekkende shows neerzetten op Noorderslag en Grunnsonic



Kunst en Expedities

Bovenop de muziekprogrammering presenteert Grasnapolsky ook beeldende kunst. Eerder maakten we al de namen van diverse beeldend kunstenaars en collectieven bekend die hun installaties exposeren tijdens het festivalweekend. Nu sluiten WERC en TIMNOTSIMON de rij met hun ruimtelijke installaties die De Toekomst in nieuw licht zetten. De werken zijn geïnspireerd op het thema van deze editie: Alles om je heen.

Op het gebied van locatietheater en spoken word presenteert Grasnapolsky deze tiende editie een aantal unieke projecten waaronder En je noemt het / het grensland. In samenwerking met NOORDWOORD, Groningse en Duitse spoken word artiesten onderzoeken we hoe streektaal een plaats kan veroveren in de hedendaagse dichtkunst en op het festivalpodium. We stoffen de klanken af, hervinden de woorden en bestuderen de uitspraak van het Nedersaksisch, in 1996 erkend als regionale taal onder het Europees Handvest. Een niet-gestandaardiseerde taal die verschillende varianten heeft: het Gronings, het Drents maar ook het Plattdeutsch dat gesproken wordt net over de grens. In de week voor het festival werken de spoken word artiesten uit het grensgebied onder leiding van spoken word-dichter Dean Bowen en andere ervaren dichters en singer-songwriters aan een gloednieuwe performance die in première gaat op het festival. Muziek- en contextmaker JÓRMA organiseert gathering THEY/THEM, waarbij vier muzikanten, een acteur en een danser zich met persoonlijke verhalen, ervaringen en lichamen verbinden met elkaar en de andere aanwezigen.



Grasnapolsky vertelt het verhaal van een bijzondere locatie, omgeving, geschiedenis en toekomst. In dit kader gaan de inmiddels – op Grasnapolsky – beroemde Frits en Andries weer op expeditie om en door Fabriek de Toekomst. Tijdens de expedities word je aan de hand van het thema ‘Alles Om Je Heen’ meegenomen door de fabriek én de omgeving



“Meer dan ooit willen wij onze blik naar buiten richten, bewuster nadenken over de wereld om ons heen, maar ook belichten wat ons juist samenbrengt. Alles om je heen groeit, vernieuwt, bloeit en alles om je heen inspireert ook. Alles om je heen kan dus ook nieuwe inzichten bieden: een nieuw gevoel, een nieuwe beleving, nieuwe ervaring.” aldus programmeur Kunst & Expedities Anika van de Wijngaard.



Dagindeling

De volledige line-up van Grasnapolsky:

Donderdag (bungalowpark): LE MOTAT • POM • Elmer • Berg & Beuk & Friends

Vrijdag: The Haunted Youth • Lucky Fonz III • Aili • Bob Uit Zuid • Cloudsurfers • Dorpsstraat 3 • Géonne Hartman • Monolithe Noir • SIM—OJ • Relate Radio • Fedde &de Carvalho • JÓRMA • Jos Agasi • Steven Wobbes • Studio SPÉS • TIMNOTSIMON • WERC

Zaterdag: Prins S. En De Geit • Joya Mooi • Kids With Buns • Lander & Adriaan • Loupe • BLUAI • Katie Koss • La Jungle • Mila V • Roufaida • St. Paul • Beau Zwart & The Fam • Brintex Collective • Diggy Rast • Electropoëzie • Luc Voss • Pol • Porcelain id • Ranie Ribeiro • Ruwhel & De Bigi Blues Band • SNACKBAR The Ambassadora • SUBFICTION • Zea • Relate Radio • Elten Kiene • Fedde &de Carvalho • Frits en Andries • Jos Agasi • Steven Wobbes • Studio SPÉS • TIMNOTSIMON • WERC

Zondag: Thomas Azier & Noordpool Orkest • GGGOLDDD • Pitou • NONCHELANGE • Someone • Bumble B. Boy • Cloud Cafe • Luna Morgenstern • Nagasaki Swim • Eva Serena • Kourosh • Library Card • Morpheus • Robin Scherpen • Vieze Meisje • WATERLEAF • Relate Radio • Elten Kiene • Fedde &de Carvalho • Frits en Andries • Het Grensland • Jos Agasi • Steven Wobbes • Studio SPÉS • TIMNOTSIMON • WERC



Ingezonden