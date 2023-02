DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gisteravond is de brandweer uitgerukt voor een brand in een appartementencomplex aan de Markt in Meppen. Daar had een bewoner een pannetje op het fornuis vergeten. Dit veroorzaakte veel rookontwikkeling. Er is niemand gewond geraakt. De woning is op dit moment onbewoonbaar.