Nationaal Bus Museum viert 45 jarig jubileum

HOOGEZAND – Het Nationaal Bus Museum viert op 22 april haar 45 jarig jubileum. Wat in 1978 begon door 5 heren met de Gado 4400, groeide uit tot het Noordelijk Bus Museum in Winschoten. Er werden steeds meer bussen uit het hele land aangeboden en zo groeide het museum uit zijn voegen. Een nieuwe plek werd gevonden in Hoogezand. Een uniek pand met een uniek, nieuw museum, Het Nationaal Bus Museum.



45 Jaar is een hele prestatie met corona net achter ons. En daarmee des te meer een reden om dit groots te vieren. Op zaterdag 22 april is het museum geopend van 11.00 tot 17.00 uur en compleet gehuld in het thema “Grease”. Er zullen meerdere live optredens verzorgd worden, met muziek en dans. Er zullen cadillacs zijn, de lekkernijen zijn in stijl en natuurlijk kunnen “Danny en Sandy” niet ontbreken. Er worden mooie rondritten in onze oldtimers verzorgd en zo is er voor elk wat wils.



Het moet een feest zijn voor de vele vrijwilligers die het NBM draaiende houden, maar nog belangrijker, voor de hele gemeenschap. Het NBM is niet meer weg te denken uit het beeld van Hoogezand en dat vieren we met iedereen die ons een warm hart toedraagt. Voor de financiering zijn we voor een deel afhankelijk van sponsoren en giften. Mocht uw bedrijf hier een bijdrage aan kunnen en willen leveren dan kunt u contact opnemen met het NBM.



Mocht u niet op 22 april aanwezig kunnen zijn, dan is het Nationaal Bus Museum elke woensdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Ook voor al uw feesten, vergaderingen en andere partijen kunt u bij ons terecht. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Nationaal Bus Museum

Produktieweg 13

9601 MA Hoogezand

Ingezonden