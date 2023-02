D66 presenteert Fietsplan Groningen naar aanleiding van fietsdebat

GRONINGEN – D66 presenteert in aanloop naar het fietsdebat op donderdag aanstaande Fietsplan Groningen. De afgelopen periode is er door de provincie fors geïnvesteerd in de fietsmobiliteit van Groningen. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk (D66) heeft samen met gemeenten gewerkt aan de ontbrekende schakels in het fietsknooppuntennetwerk en het verwijderen van onnodige paaltjes op fietspaden.

Comfortabele nieuwe (door)fietsroutes zijn in de gehele provincie gerealiseerd of onderweg. Van Winsum naar Groningen is bijna klaar en er is een start gemaakt met de doorfietsroutes Zonneroute Leek-Groningen, Groningen-Zuidlaren en Leek-Zuidhorn. Daarnaast staan de fietsroutes Veendam – Pekela en Appingedam – Delfzijl in de startblokken.

Misschien niet bekend is dat de OV-hub bij Hoogkerk het enige OV-knooppunt is zonder station waar het wel mogelijk is een OV-fiets te pakken. Daar kunnen we in Groningen trots op zijn maar dit is maar het begin. “Met een paar etappes win je nog niet de Tour. Er zijn mooie resultaten geboekt, maar D66 wil kop over kop verder. Wat ons betreft zijn OV-fietsen nog onvoldoende voor iedereen beschikbaar.” aldus lijsttrekker Sander Claassen. “De gehele provincie is beter bereikbaar door de realisatie van nieuwe knooppunten of ‘hubs’ met bijbehorende voorzieningen als OV-fietsen. Op dit moment zijn er op een aantal stations en ‘hubs’ OV-fietsen beschikbaar. Dat is een mooi begin, maar niet voldoende. D66 wil dat op alle hubs een OV-fiets voorziening komt. “Daarmee stimuleren we nog meer mensen in Groningen om de auto te laten staan en de fiets te nemen van en/of naar het OV.” Dat is goed voor het klimaat, voor de natuur en de gezondheid.”

De fiets in alle vormen wordt steeds meer het gangbare vervoersmiddel. Voor woon-werk en voor woon-plezier verkeer. Samen met het OV is het een ijzersterke en milieuvriendelijke combinatie. Het langjarige Programma Mobiliteit van de Provincie Groningen biedt mogelijkheden. De komende jaren zullen we OV fiets voor iedereen verzilveren.

Ingezonden