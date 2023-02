Groninger Panel zoekt nieuwe leden

GRONINGEN – Zo’n 30.000 willekeurig gekozen inwoners van de provincie Groningen ontvangen in de komende periode een uitnodigingsbrief voor deelname aan het Groninger Panel, het online burgerpanel in de provincie Groningen. Hoe kijken de inwoners van Groningen aan tegen het wonen, werken en leven in de provincie? Welke impact heeft de gaswinning op de Groninger samenleving? Het Groninger Panel is een belangrijke manier om de mening van de inwoners te laten horen aan politici en beleidsmakers. Momenteel bestaat het panel uit ruim 6.000 deelnemers uit de gehele provincie. Om een beter beeld te krijgen van wat speelt onder de Groningers, breidt het panel verder uit.

Deelnemers gezocht!

Het Groninger Panel breidt uit en zoekt nieuwe panelleden. Omdat het panel een dwarsdoorsnede is van de Groningse bevolking, kunnen mensen zich niet zelf aanmelden. We zoeken mensen met verschillende achtergronden, interesses en meningen. Iedereen die een brief heeft ontvangen is van harte uitgenodigd om lid te worden van het Groninger Panel. Op deze manier wordt de stem van inwoners meegenomen in het maken en aanscherpen van provinciaal en gemeentelijk beleid. Uiteraard waarborgt Sociaal Planbureau Groningen de privacy van alle deelnemers volgens de AVG-wetgeving. Aanmelden kan via www.groningerpanel.nl.

Wat is het Groninger panel?

Het Groninger Panel is een online inwonerspanel met mensen uit de hele provincie. Het Panel is representatief voor de Groningse bevolking van 18 jaar en ouder en is daarmee een uniek onderzoeksinstrument in Groningen. Deelnemers worden meerdere keren per jaar gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen die impact hebben op de Groningse samenleving. Het Groninger panel is een initiatief van Sociaal Planbureau Groningen.

De mening van inwoners van Groningen

Sociaal Planbureau Groningen hoopt dat veel Groningers zich inschrijven. Met deelname van veel inwoners wordt de stem van de Groningers nog beter gehoord. Met de resultaten krijgen de provincie Groningen en de Groninger gemeenten snel betrouwbare informatie over actuele en maatschappelijke onderwerpen. Daarmee kunnen ze nieuwe plannen maken en bestaande verbeteren.

Nieuwsbrief

Inwoners die geen uitnodiging voor deelname hebben ontvangen, kunnen alsnog op de hoogte blijven van de resultaten. Zij kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het Groninger Panel. Meer over het Groninger panel lees je op www.groningerpanel.nl.

