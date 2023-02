Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Oostwold

OOSTWOLD – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Oostwold. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vandaag vertrok de wandeling van WandelenWerkt weer vanuit een wel heel speciaal plekje. Namelijk vanuit de Groninger Genever Stokerij in Oostwold.

Het moet Jean Pierre Rawiewel uit het hart gegrepen zijn dat het woord genever nog wordt gebruikt. Midden in de Graanrepubliek wordt hier nog op een ambachtelijke manier Genever gestookt. Maar gezien het vroege tijdstip, 8.45 uur, stond voor aanvang van de wandeling gewoon de koffie klaar en konden de wandelaars zich melden bij de wandelcoach.

Ook deze ochtend waren er weer drie afstanden. Om 9.15 uur vertrok de eerste groep voor een wandeling van 10 km. Daarna vertrokken de groepen voor resp. 8 en 6 km, steeds een kwartier na elkaar. De groep stak de weg over en begon de wandeling in het prachtige natuurgebied tussen Oostwold en Finsterwolde.

Na Finsterwolde te zijn gepasseerd ging het richting natuurgebied “De Tjamme“, tussen Finsterwolde en Beerta. In dit natuurgebied kan op verschillende plekken genoten worden van het perspectief in het gebied, bijvoorbeeld van het gezicht op de kerk door één van de vele lanen. In het verlengde van deze laan ging het naar het kunstwerk van de kunstenaar Semma van Ooy. Het is een betonnen bouwwerk op een aarden piramide. En ook van hieruit zicht op de kerk, maar ook op het doel van het kunstwerk, de perspectief correctie. Tegenover het bouwwerk ligt een groene akker in omgekeerd perspectief. De achterkant is dus breder dan de voorkant. Maar omdat de lijnen toch richting het verdwijnpunt lopen oogt het stuk grond als een zuivere rechthoek. Heel apart om te zien.

Al verder wandelend passeerden we het sportveld van Finsterwolde, de thuisbasis van de voetbalclub B.N.C. ( Bravery – Nova Zembla- Combinatie ). In de jaren dertig waren er in Finsterwolde drie voetbalverenigingen, Nova Zembla, Bravery en de Plevieren. Het bleek al snel dat dit teveel van het goede was, maar een fusie zat er niet in. Dit werd door de Plevieren steeds tegengehouden. Die wilden niets met dat “Börgerschiete “ te maken hebben. Maar in 1938 gingen de Plevieren ter ziele en kwam het toch tot een fusie. In 1940 werd B.N.C. opgericht. Maar welke clubkleuren moesten gedragen worden? Het geel/zwart van Bravery of het blauw/zwart van Nova Zembla. De oplossing was eenvoudig, gewoon een luciferdoosje opgooien. Geel is Bravery en blauw Nova Zembla. En de laatste won. En omdat Bravery had verloren mochten zij als eerste worden genoemd in de nieuwe naam.

Daarna ging het langs de sporthal en zwembad De Hardenberg. Waarschijnlijk voor de laatste keer? Want de gemeente Oldambt heeft in al haar “wijsheid” besloten dit mooie en belangrijke complex te sluiten.

Daarna ging de wandeling langs Blauwestad weer richting de Genever Stokerij. En hier stond zoals gebruikelijk de soep met brood alweer klaar voor de liefhebbers. Weer een prachtige wandeling bij schitterend wandelweer. En misschien toch een keer vanuit hier een avondwandeling met proeverij?

Ingezonden door Jan Bossen