Voorlichtingsavond Waterschap met Willeke Bergman

TER APEL – Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Willeke Bergman, voorlichter van het Waterschap, komt op 9 maart in de Bibliotheek van Ter Apel vertellen over de algemene taken van het Waterschap. Naast zorgen voor veilig en voldoende water zijn er meer zaken waar keuzes in gemaakt moeten worden zoals; welke investeringen moeten er in de toekomst gemaakt worden en welke invloed heeft het klimaatverandering. Als stemgerechtigde heb je een stem om hierover te beslissen. Deze avond zal Willeke inzichtelijk maken welke partijen deelnemen en waar ze voor staan. Ook zal ze uitleg geven over de werking van de stemwijzer van de waterschappen.

Donderdag 9 maart bibliotheek Ter Apel. Inloop vanaf 19.15 uur. Start om 19.30. Toegang is gratis, ook als u geen lid bent van de bibliotheek.

Ingezonden