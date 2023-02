Ruime overwinning Veelerveen in derby tegen Bellingwolde

BELLINGWOLDE – In de derby tegen Bellingwolde trok voetbalvereniging Veelerveen gistermiddag aan het langste eind. De einduitslag was 1-6.

Eigenlijk is Veelerveen niet echt in de problemen geweest. Al in de 12e minuut maakte Yannick Kruizinga de 0-1. Keeper Leontev van Bellingwolde pakte de bal op buiten het zestienmetergebied. De vrije trap die daarop volgde werd door Jesse Bergman in de muur geschoten, maar door Kruizinga in de rebound alsnog verzilverd. Kort daarop was het Vester Spackman die de 0-2 maakte.

De keeper van Bellingwolde die naar verluidt al geblesseerd aan de wedstrijd begon, viel daarna uit en werd vervangen door Robin Prusen, het broertje van de laatste man van Veelerveen, Alwin Prusen. Voor rust had Prusen nog twee keer het nakijken, want ook Kevin Rosevink en Jelle Oost wisten nog een goaltje mee te pikken, waardoor de ruststand 0-4 was.

Bellingwolde kwam na rust wel gretig uit de kleedkamer en dat resulteerde in een penalty aan het begin van de tweede helft. Die werd perfect ingeschoten door Lesly Korte: 1-4. Daarna volgde een fase waarin Veelerveen niet meer tot scoren kwam, maar de wedstrijd wel domineerde. Drie wissels in één keer aan Bellingwolde-zijde leverden niet het gewenste resultaat. Integendeel: Yannick Kruizinga noteerde zijn tweede deze middag, op aangeven van Martijn Busscher (1-5) en ook Wouter de Jong pikte een goaltje mee, 1-6.

Veelerveen blijft zodoende stevig aan kop staan in de vierde klasse, maar voelt de hete adem van THOS en Bareveld in de nek. De eerstvolgende wedstrijd speelt Veelerveen thuis tegen THOS op 12 maart aanstaande!

Reinier Edens maakte weer een beeldverslag van de wedstrijd.