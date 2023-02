Oude tijden herleven in Vlagtwedde!

VLAGTWEDDE – Soms heb je herinneringen die je koestert, een beleving die je wilt vasthouden.

Initiatiefnemers Martin Boer en Lars van Ravenhorst kijken er reikhalzend naar uit: een heropening van discotheek De Schutstal. Een comeback van deze legendarische locatie.



Met jarenlange ervaring achter de bar en feestjes vieren in De Schutstal, weten beide heren precies wat er nodig is om deze locatie weer te laten floreren. Een plek voor jong & oud in Vlagtwedde en omgeving. Een plek waar we elkaar weer ontmoeten, dansen tot in de late uurtjes en tot in het holst van de nacht de beste muziek uit de speakers klinkt. Geweldig mooie momenten meemaken die je samen wilt delen.



Na goed onderzoek, plannen maken en verschillende gesprekken met Eddy Rendering (eigenaar Partycentrum Rendering) was het duidelijk dat discotheek De Schutstal weer open moet.



Partycentrum Rendering viert dit jaar overigens haar 30-jarig bestaan. Dertig jaar geschiedenis schrijven in het grote horecaboek, mag niet zomaar voorbij gaan. Mijlpalen moet je vieren. Een heropening van discotheek De Schutstal draagt daar natuurlijk aan bij.

Er is daarom besloten dat Discotheek De Schutstal vanaf zaterdag 11 maart 2023 officieel haar deuren weer opent. Dé locatie waar 1x per maand de zaterdagavond een swingende belevenis wordt! DJ Mitchel King, een befaamde DJ in de branche, zal de eerste avond optreden en zorgen voor een onvergetelijke ervaring voor alle bezoekers.

Discotheek De Schutstal werd, was en is een fenomeen. Kom en beleef onvergetelijke avonden vol plezier.

“Een vriendendroom die uitkomt. We hebben er ontzettend veel zin in”

Ingezonden