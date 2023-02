Staten volgen SP: Voorstel voor onderzoek om energievoorziening weer in publieke handen te krijgen aangenomen

GRONINGEN – Een ruime meerderheid van Nederland is voor nationaliseren van de energie, blijkt uit onderzoek van Energie Beheer Nederland. Inmiddels zijn ook andere politieke partijen overtuigd. Een voorstel van de SP om te onderzoeken welke stappen nodig zijn om de publieke belangen in de lokale en provinciale energievoorziening beter te borgen, bijvoorbeeld met een provinciaal energiebedrijf, werd in de Statenvergadering van 22 februari aangenomen.

SP-lijsttrekker Agnes Bakker: “Wij stookten Nederland warm, maar juist in Groningen hebben de meeste mensen niet genoeg geld om hun eigen huis te verwarmen.Tegelijkertijd maken de energiebedrijven mega winsten. Dat is een pijnlijke conclusie. Dat moet anders en dat kan ook anders. Het is de hoogste tijd om onze toekomstige energievoorziening weer in eigen handen te nemen met een provinciaal energiebedrijf. Zodat we zelf zeggenschap hebben over hoe we onze (toekomstige) energie opwekken. En zodat we zelf invloed hebben op de prijs. Maar ook zodat we collectief meer woningen kunnen verbeteren door middel van renovatie, isolatie en zonnenpanelen.

Niet alleen de SP in Groningen stelt voor om te bekijken hoe de energievoorziening weer in eigen hand kan worden genomen, SP-fracties in het hele land doen hetzelfde voorstel. Fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer Lilian Marijnissen gaf eerder al aan dat het nationaliseren van de energie inzet van de SP zal zijn tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart.

De SP is ook een volkspetitie voor het nationaliseren van de energie gestart die al door meer dan 125.000 mensen is getekend.

