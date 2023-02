SP organiseert zaterdag buurtbijeenkomst in Ten Boer

TEN BOER – De SP organiseert op zaterdag 25 februari een buurtbijeenkomst bij de Hamplaats in Ten Boer. De socialisten trekken daags na de presentatie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie rondom de gaswinning het gebied in om met inwoners in gesprek te gaan. SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman en provinciale lijsttrekker Agnes Bakker zijn erbij, evenals Niels van der Wijk. Hij was actief in Ten Post rondom de gaswinning en staat nu op lijst voor de SP. De bijeenkomst vindt plaats onder partytenten van de SP, er is warme chocolademelk, bewoners kunnen protestbuttons maken en er is een cultureel intermezzo.

Lijsttrekker Agnes Bakker: “Wij gaan het hele jaar door de buurten in onze dorpen en steden in. De afgelopen jaren hebben wij veel mensen bijeengebracht en ondersteund in alle ellende rond de gaswinning en versterking. Vandaag bieden we een luisterend oor voor de eerste reacties op het rapport. Maar we beloven de mensen die in Groningen knokken voor hun rechten ook dat wij ze onvoorwaardelijk blijven steunen. In Den Haag, in de Staten én op straat.”

Ingezonden