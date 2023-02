Brandweer blust keukenbrand in Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 27 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MORGEN EEN SNEEUWBUI | TOT VRIJDAG VEEL ZON

Het is ook vandaag een overwegend zonnige dag met af en toe een beetje bewolking. Er komen ook weer enkele kleine stapelwolken tot ontwikkeling, maar de zon heeft het in principe voor het zeggen. De temperatuur begint rond -2 maar stijgt vanmiddag tot 6 á 7 graden. Er komt in de loop van de dag een matige noordoostenwind te staan: windkracht 3 tot 4.

Vanavond daalt het rond het vriespunt maar daarbij komt er wat bewolking opzetten en vannacht is het maar ten dele helder. En later in de nacht en morgenochtend is uit die bewolking ook kans op wat lichte sneeuw. In de loop van de ochtend en morgenmiddag komt de zon er weer door, met een maximum van 6 graden. Minimum komende nacht eerst nog rond -1.

Woensdag is het daarna weer heel zonnig met een graad of 6, na minima in de nacht van -2 tot -4. Donderdag is het ook nog vrij koud en meest zonnig, bij een zwakke tot matige wind en kans op mistbanken. Vrijdag draait de wind naar het noordwesten en dat geeft onvermijdelijk weer meer bewolking. Komend weekend is er ook kans op een winterse bui want het blijft vrij koud met maxima rond 6 graden en minima op lange termijn van 0 tot +3.