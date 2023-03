PVV Westerwolde stelt schriftelijke vragen over leefgeld voor vluchtelingen waarvan de verblijfplaats niet duidelijk is

WESTERWOLDE – PVV Westerwolde gaat schriftelijke vragen stellen aan het college n.a.v. berichtgeving over ongeregistreerde Oekraïense vluchtelingen die zijn opgevangen bij particulieren in onze Gemeente.

De Gemeente Westerwolde vangt binnen de gemeente Oekraïense Vluchtelingen op. Het gaat om vluchtelingen die verblijven in de opvang locatie “De Grenshof’’ in Bellingwolde en vluchtelingen die worden opgevangen bij particulieren binnen onze gemeente. Beide groeperingen hebben recht op leefgeld, in het kader van de ” Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne”.



Van de vluchtelingen die worden opgevangen in de opvang locatie van de gemeente is duidelijk wanneer deze terugkeren naar hun vaderland of naar een andere locatie verhuizen. Echter van vluchtelingen die zijn ondergebracht bij particulieren binnen onze gemeente is de verblijfstatus niet duidelijk, waardoor het risico bestaat dat de gemeente Westerwolde leefgeld uitbetaalt aan vluchtelingen die niet meer in onze gemeente verblijven. Voor alle duidelijkheid, er wordt dus leefgeld uitgekeerd aan vluchtelingen waarvan de verblijfplaats niet duidelijk is.

Dit is voor de PVV onverteerbaar, temeer omdat er binnen onze gemeente gezinnen zijn die aan de ondergrens van de samenleving vertoeven en alle dagen een beroep moeten doen op de voedselbank , geen drie maaltijden per dag kunnen serveren, en waarvan kinderen schaars gekleed zonder een fatsoenlijk ontbijt naar school gaan. Ook werkt dit volgens de PVV fraude met uitkeringen van leefgeld in de hand. Wij stellen hierover op zeer korte termijn aan het college de volgende vragen:

-Hoe is het mogelijk dat dit heeft kunnen gebeuren?

-Hoelang het verstrekken van leefgeld aan deze ongeregistreerde groep Oekraïners al gaande is?

-Hoeveel geld hiermee gemoeid is.

-Zijn de desbetreffende personen nog in beeld.

-Wat gaat het college doen om deze uitkering verstrekking op zo kort mogelijke termijn te stoppen.

-En is het mogelijk, wanneer er sprake mocht zijn van onterecht uitgekeerd leefgeld, dit terug te

vorderen en worden hier juridische stappen tegen ondernomen.

-En hoe gaat het college in de toekomst voorkomen dat ongefundeerd geld wordt uitgekeerd aan

vluchtelingen.

PVV Westerwolde hoopt hier zeer spoedig antwoord op te krijgen en vindt het ongehoord dat geld wat broodnodig ingezet moet worden voor de noodlijdenden binnen onze gemeente verdwijnt in zakken van personen die misbruik maken van onze ruimhartigheid.

Ingezonden door PVV Westerwolde