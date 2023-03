Onderzoek afsluiten gezinnen door Waterbedrijf zorgelijk

GRONINGEN – D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren stellen vragen aan GS over het afsluiten van gezinnen door Waterbedrijf Groningen.



Fracties van D66 GroenLinks, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren reageren op de oproep van de Kinderombudsman in Nieuwsuur eerder deze week. Samen de fracties in de gemeenteraad Groningen stellen zij vragen aan de aandeelhouders van Waterbedrijf Groningen, provincie en gemeente Groningen, over de afsluitingen van gezinnen. Het is een fundamenteel recht om toegang te hebben tot schoon

drinkwater.



In de uitzending van afgelopen dinsdag, roept de Kinderombusman samen met de VN- rapporteur op om te stoppen met afsluiten van gezinnen met kinderen van hun watervoorziening, ook als zij de waterrekening niet meer kunnen betalen . Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag hebben kinderen fundamenteel recht op toegang tot schoon drinkwater. D66, Groen Links, Pvda en Partij voor de Dieren zijn het eens met de oproep van de Kinderombudsman. Ook de Tweede Kamer heeft aangegeven dat het afsluiten van gezinnen niet wenselijk is.



Hiermee is Nederland uniek in Europa, mede omdat het Europees Parlement al eerder de lidstaten van de Europese Unie heeft aangesproken dat het onwenselijk is dat dit gebeurt. Ook de Kinderombudsman benadrukt dat: “Kinderen hebben water nodig, niet alleen voor hygiëne en voedsel. Kinderen hebben ook water nodig om sociaal mee te kunnen doen.”



Zowel de gemeente Groningen als de provincie Groningen zijn aandeelhouder van het Waterbedrijf Groningen. Het Waterbedrijf Groningen heeft laten weten dat zij in 2022 bij ca. 0,013% van het totaal aantal aansluitingen (275.000) vanwege wanbetaling tot afsluiten zijn overgegaan. Dat mag in Nederland, omdat kinderen in de huidige wet- en regelgeving kinderen niet zijn aangemerkt als kwetsbare inwoners. Toch is dit relatief veel in vergelijking met andere waterbedrijven in het land, en wat de betreft partijen in Provinciale Staten dan ook zeer onwenselijk. De partijen willen weten hoe de provincie Groningen als aandeelhouder kan voorkomen en terugdraaien dat inwoners verstoken raken van drinkwater.

