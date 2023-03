PEKELA – Water drinken is normaal, gezond, goedkoop, duurzaam en lekker! Vanaf vandaag hebben alle leerlingen in Pekela waterdrink momenten op school. Deze week gaan de jongerenwerker en de buurtsportcoach bij alle scholen in de gemeente langs om bidons uit te delen om waterdrinken bij de jeugd in Pekela te stimuleren. Waterbedrijf Groningen geeft gastlessen over gebruik van water en de scholen ontvangen lespakketten om aandacht te besteden aan water drinken.

Periodiek zet JOGG Pekela één van de thema’s in de schijnwerpers. Daarna blijft water drinken voortdurend een onderwerp van aandacht binnen de scholen, sportverenigingen en buurthuizen. Water is één van de belangrijkste aandachtspunten, omdat veel kinderen in Pekela dagelijks frisdrank, pakjes of energydrankjes drinken.

Waarom belangrijk

Uit onderzoek blijkt dat het drinken van veel gezoete dranken een van de oorzaken is van overgewicht en obesitas. Tevens zorgt het drinken van veel frisdranken, sapjes en gezoete melkproducten voor tanderosie en dus gaatjes en rottende tanden. Het Nederlandse kraanwater behoort tot de beste ter wereld. Het bespaart een hoop geld én verpakkingsafval! Het stimuleren om kinderen meer water in plaats van gezoete dranken te laten drinken wordt daarom een van de speerpunten van JOGG Pekela in 2023.

Wethouder gezondheid Lex Kupers: ‘Water drinken wordt weer heel gewoon. Met de campagne Pekela drinkt Water maakt JOGG water drinken gemakkelijk en aantrekkelijk. Jongeren ontvangen een waterfles en scholen, sportverenigingen en buurthuizen maken hun waterpunten zichtbaar en toegankelijk, bijvoorbeeld op de bar van de kantine. Water is in Nederland overal aanwezig. Op momenten dat jongeren dorst hebben, drinken ze voortaan vaker water en minder vaak zoete dranken.’

Wat is JOGG?

JOGG is een werknet van het onderwijs, sportverenigingen, welzijnsorganisatie, ondernemers en jongeren zelf en gaat voor een gezonde omgeving voor de jeugd. Met de JOGG-aanpak maken we samen de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie.

JOGG Pekela richt zich in eerste instantie op kinderen van 0-18 jaar uit de hele gemeente, met de thema’s Gezonde voeding, Genoeg bewegen, Waterdrinken en Gezond gewicht. Het doel van JOGG is om de stijgende trend van het percentage kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas te stabiliseren dan wel om te zetten in een daling.