Tweede aanhouding in onderzoek naar beroving scooter

GRONINGEN – Vrijdagmiddag 3 maart ontving de politie een melding van een beroving aan de Driehovenstraat in Groningen. Bij de beroving, die gepleegd zou zijn door meerdere personen, werd mogelijk gedreigd met een vuurwapen. Een 19-jarige man uit Groningen kon later in de IJsselstraat in Groningen worden aangehouden. Zondagmiddag 5 maart werd een tweede persoon aangehouden. Het betreft een 17-jarige jongen uit Groningen.

Op vrijdagmiddag kreeg de politie rond 15.15 uur melding van een beroving van een scooter waarbij mogelijk met een vuurwapen zou zijn gedreigd. Meerdere eenheden gingen daarop ter plaatse.

Aanhouding

De scooter werd even verderop door agenten in de IJsselstraat voor een woning aangetroffen. Gezien de mogelijke dreiging met een vuurwapen kwam de Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse en werd de straat afgezet. Een 19-jarige man, die zich ophield in de woning, werd aangehouden. In de woning werden meerdere vuurwapens en munitie aangetroffen. De verdachte is weer in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte in het onderzoek.

Tweede verdachte

Uit het onderzoek kwam de mogelijke identiteit van een tweede verdachte naar voren. Hij kon zondagmiddag worden aangehouden. Het gaat om een 17-jarige man uit Groningen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de beroving en wapenbezit. Hij is woensdagmiddag voorgeleid en blijft 14 dagen langer vastzitten.

Signalementen

Het onderzoek gaat door. De politie is nog steeds op zoek naar anderen die betrokken waren bij de beroving. Volgens getuigen zouden zij volledig in het zwart gekleed zijn en droegen ze bivakmutsen. Zij verklaren dat het mogelijk gaat om donkergetinte mannen van rond de 18/19 jaar oud. Ook zouden ze mogelijk een wat gezetter postuur kunnen hebben.

Heeft u informatie die nog niet met ons gedeeld is en misschien relevant is voor het onderzoek? Heeft u beelden waarop de verdachten (mogelijk) te zien zijn vanuit de omgeving van de IJsselstraat of de Driehovenstraat? Of heeft u mensen horen praten over deze beroving, waaruit blijkt dat ze misschien betrokken zijn geweest? Neem dan contact op via 0900 – 88 44. U kunt ook altijd anoniem informatie delen via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.

Bron: Politie Groningen