Grunneger Oavend in Der Aa-Theater: Met broescursus Gronings, flitskwis en voordracht Luk Prinske

GRONINGEN – In de Meertmoand Streektoalmoand organiseert Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) op woensdag 29 maart een Grunneger Oavend in het Der Aa- Theater in Groningen. Piet Reitsema, bekend als docent Groninger taal bij het Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC), leert je tijdens de ‘broescursus Gronings’ de basisbeginselen van de Groninger taal. Streektaalconsulent Fieke Gosselaar test aan de hand van een ‘Grunneger flitskwis’ de woordenkennis van het publiek. En Henk Scholte van CGTC leest voor uit de nieuwe Groningse vertaling van de Antoine de Saint-Exupéry-boekklassieker Le petit prince: Luk Prinske, geschreven door Klaas Pieterman.



Broescursus Gronings

Woon je in Groningen, maar spreek je geen Gronings? En zou je er graag eens kennis mee willen maken? Dan is nu je kans! Tijdens de broescursus (lees: korte cursus) Gronings leert Piet Reitsema je op een laagdrempelige en interactieve manier de basisbeginselen van de Groninger taal. Met welke woorden en zinnen start je een eenvoudig gesprek in het Gronings en wat zijn bijvoorbeeld typisch Groningse

uitspraken? Deze broescursus Gronings is ideaal voor nieuwe inwoners van Groningen, voor studenten en bijvoorbeeld ook toeristen. Maar ook geboren en getogen Stadjers en Groningers uit de provincie zijn van harte uitgenodigd.



Luk Prinske

Op verzoek van Lenny Bulthuis, sociaal ondernemer bij Grand Theatre Groningen, vertaalde Klaas Pieterman Le petit prince van de Franse schrijver Antoine de Saint- Exupéry in het Gronings. In 2023 is het tachtig jaar geleden dat het boekje voor het eerst verscheen. De uitgave van Luk Prinske is onderdeel van het Common Grand programma Twijstried van Grand Theatre. Op zaterdag 3 juni wordt het boek hier

gepresenteerd, inclusief vertoning van de documentaire Het wonder van Le petit prince van Marjoleine Boonstra. Kijk voor meer informatie over Luk Prinske en het Common Grand programma op www.commongrand.nl.



Praktische informatie

Grunneger Oavend – woensdag 29 maart

Locatie: Der Aa-Theater, Groningen

Deur open: 19.30 u, aanvang 20.00 u (einde 22.00 u)

Tickets verkrijgbaar via de ticketshop van CGTC en Erfgoedpartners:

https://erfgoedpartners.podiumnederland.nl/mtTicket/performance/10179262?stlt=egp

Voor meer informatie kijk op www.cgtc.nl en www.deraatheater.nl

Ingezonden door Patricia Ottay

Consulent Centrum Groninger Taal & Cultuur