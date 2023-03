Workshop internetbankieren in bibliotheek Oude Pekela

OUDE PEKELA – Altijd al meer willen weten over internetbankieren? In bibliotheek Oude Pekela leert u er in deze workshop alles over. Bijna alle banken bieden internetbankieren aan, de meeste ook met een app voor op de telefoon en de tablet. Maar wat kun je daar mee en hoe doe je dat dan? Op donderdag 30 maart 10.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom bij de gratis workshop internetbankieren.

In deze workshop leert u de belangrijkste mogelijkheden van internetbankieren, denk aan rekeningen betalen, automatisch overschrijven of sparen, je saldo en financiële transacties bekijken en automatische incasso’s. Ook besteden we aandacht aan inloggen en hoe je veilig kunt internetbankieren.

We starten met een presentatie over de mogelijkheden, waarna u zelf, zo nodig met begeleiding, met internetbankieren bij uw eigen bank aan de slag gaat.

U kunt zich aanmelden via de agenda van bibliotheek Oude Pekela: biblionetgroningen.nl/oudepekela. Of in de bibliotheek. Vol = vol.

