Politie zoekt dader mislukte overval op supermarkt Winschoten

WINSCHOTEN – Een tot nu toe onbekende jongeman heeft woensdagmiddag 15 maart geprobeerd de supermarkt Budget Food aan de Vissersdijk in Winschoten te overvallen. Hij ging er na de poging lopend vandoor en verdween vermoedelijk in het Sterrebos. De politie is op zoek naar mensen die de in het zwart geklede dader hebben gezien of ons op welke manier ook kunnen helpen in het onderzoek.

De overvaller liep iets voor vier uur de winkel binnen en eiste geld van een kassière. Hij zette zijn woorden kracht bij door een behoorlijk groot mes te laten zien. Toen de onbekende na enige tijd doorkreeg dat de medewerkster de kassalade dichthield liep hij naar de uitgang. Enkele personeelsleden renden achter hem aan en zagen dat hij via de H.J. Wichersstraat het Sterrebos inging. Daar verdween hij uit het oog.

Door medewerkers en door agenten zijn wel drie jongeren meegenomen als getuige. Voor zover nu bekend is de dader een jongen met een lichte huidskleur die een zwarte jas droeg met een opvallend witte ritssluiting. Hij had een capuchon op met daaronder een cap. Ook had hij een rugtas bij zich.

Heb je de verdachte gezien, mogelijk ook nog voorafgaand aan de overval, dan hoort de politie graag van je. Ook zijn ze op zoek naar camerabeelden. Mogelijk ook dat er via een dashcam vanaf de parkeerplaats voor de supermarkt opnames zijn gemaakt. Je kunt contact met de politie opnemen via 0900-8844 (bureau Winschoten). Wil je anoniem blijven, bel dan met Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.

Bron: Politie Oldambt