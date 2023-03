Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 17 maart, 08.00 uur door John Havinga

VOORJAARSWEER | LANGE TERMIJN: AF EN TOE REGEN OF EEN BUI

Er is vandaag sprake van wolkenvelden en de zon laat zich ook geregeld zien, al is dat niet volledig en uitbundig. Want de wolkenvelden blijven vandaag. Ondanks dat is het zachter weer en een beetje lente, met een matige zuidenwind en middagtemperaturen die uitkomen op ongeveer 15 à 16 graden.

Morgen kan het ook 15 graden worden en hebben we geregeld buien, of buitjes maar ook zeker geregeld zon. De wind is morgen zwak tot matig uit het zuidwesten.

Zondag draait de wind naar het westen en voert wat minder zachte lucht aan. Het wordt dan 12 graden en het blijft wisselvallig met enkele buien. De dagen daarna zijn ook onbestendig, al lijkt de maandag droog te blijven. De temperaturen schommelen begin volgende week tussen 10 en 13 graden, bij een zuidwestelijke stroming.