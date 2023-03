WESTERWOLDE – Van 17 t/m 24 maart 2023 is het weer Grunneger Weke in de gemeente Westerwolde.

Voor het eerst sinds 2019 is het weer Grunneger Weke in de gemeente Westerwolde, want vanwege corona kon het drie keer niet doorgaan. De activiteitenweek brengt de Groninger taal en cultuur onder de aandacht bij inwoners. De officiële start is vanavond om 19.30 uur bij dorpshuis De Voortgang in Wedde.

Van Gronings Verhalenpad tot pubquiz

Wethouder Giny Luth opent vanavond de Grunneger Weke met een kanonschot. Daarna kunnen belangstellenden de gehele week deelnemen aan activiteiten die iets te maken hebben met de Groninger taal en cultuur. Wandelingen, Groninger memoryspellen voor jong tot oud, lezingen over de Westerwolder folklore en tradities en excursies: er is voor elk wat wils. De week wordt afgesloten met de traditionele pubquiz bij RSG Ter Apel op vrijdag 24 maart 2023. Tijdens de gehele maand maart is daarnaast het Egelpad in Sellingen omgetoverd tot Gronings Verhalenpad. Dit is een ontdekkingstocht voor het hele gezin, met Ko Konijn en Ad Kat in de hoofdrol.

Programma

Een overzicht van alle activiteiten is HIER te vinden. Ook is er een brochure verspreid onder inwoners waarop te zien is wat er de gehele week te beleven valt.

Bron: Gemeente Westerwolde