Veel belangstelling voor koffieconcert: Van Wenen naar Oudeschans

OUDESCHANS – Meesterviolist Sergei Bolotny bracht vandaag, samen met pianiste Keiko Sakuma en contrabassist Tim Nobel, in de garnizoenskerk in Oudeschans een heerlijk, licht klassiek programma met veel passie en virtuositeit ten gehore. Vele beroemde Weense componisten kwamen aan bod, van Mozart en Schubert tot Fritz Kreisler en Johann Strauss.

Sergei Bolotny is afkomstig uit Oekraïne en is prijswinnaar van verscheidene internationale vioolconcoursen. Na zijn studie in Kiev vertrok hij naar Wenen, waar hij zich o.a. specialiseerde in kamermuziek. Sergei speelde o.a in: Wiener Bachorkest, Volksoper- Wiener Philharmoniker en was leider van het Klezmatov ensemble. En nu is hij al jaren verbonden aan het NNO, waar hij in 2010 werd benoemd tot tweede plaatsvervangend concertmeester.

Keiko Sakuma, geboren in Tokio, studeerde piano in Salzburg aan het Mozarteum. Ze begon toen zij vier jaar was met pianoles bij haar moeder. In 2000 vertrok zij naar Wenen om aan het Mozarteum piano te studeren. Daarna richtte zij zich aan de Universiteit voor Muziek in Wenen op kamermuziek. In 2013 verhuisde zij naar Groningen om daar samen te kunnen zijn met Sergei Bolotny, die ze in Wenen had leren kennen.

Tim Nobel is zowel de man van de jazz als klassiek op contrabas. Van 2000 tot 2018 werkte hij als bassist bij het Orkest van het Oosten (Phion). Tim speelt in verschillende bands, orkesten en ensembles, waaronder het trio met Sergiy Bolotny en Don Hofstee. Hij is actief in het muziekonderwijs en verzorgt lezingen voor onder meer Hannick Muziekreizen.

