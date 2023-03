Open Dag kinderopvang het Mosterdzaadje

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 20 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS REGEN | KOMENDE WEEK WISSELVALLIG EN VRIJ NAT

Het is vandaag allemaal wat minder zacht dan gisteren want toen werd het een graad of 14 en vanmiddag is het maar een graad of 10. Ook is een warmtefront boven ons land en daardoor is er vooral vanmiddag kans op wat lichte regen, vanavond en vannacht is er door de vochtige lucht ook kans op motregen.

De minimumtemperatuur voor vannacht is 9 graden en morgen wordt het weliswaar een graad of 12, maar dat wordt een natte dag met regelmatig wat regen of motregen. Totaal kan er morgen meer dan 5 mm aan neerslag op de grond komen, de wind is morgen matig uit zuidwest tot zuid.

Morgenavond is het overwegend droog en woensdag zal nog wel droog beginnen, maar daarna neemt de kans op regen weer toe. Dat is omdat depressies op de Britse eilanden deze week actief worden en daarom is het ook na woensdag behoorlijk wisselvallig met soms regen of een paar buien en niet veel zon. De middagtemperatuur liggen dan tussen 11 en 13 graden en af en toe zijn er later in de week enkele windvlagen.