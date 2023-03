Nieuwe fysiotherapiepraktijk PrengerHoekman bij 24/7 Fitnesscentrum Ron Haans Winschoten 

WINSCHOTEN – PrengerHoekman fysiotherapie opende onlangs een nieuwe praktijkruimte in 24/7 Fitnesscentrum Ron Haans Winschoten. Hiermee wordt een oude samenwerking nieuw leven ingeblazen. “Wat wij doen, ligt steeds meer in elkaars verlengde. Wij versterken elkaar op verschillende manieren. Ik ben heel blij met onze hernieuwde samenwerking”, zegt manager bedrijfsvoering van PrengerHoekman John Krul.

Naast fitnessondernemer is Ron Haans ook voormalig topsporter en bewegingswetenschapper. Hij juicht de maatschappelijke beweging naar gezond ouder worden toe. “Bewegen is het beste medicijn. Maar sporters kunnen blessures krijgen en patiënten worden. Blijven bewegen is dan het devies, daarom is fysiotherapie voor onze sporters zowel preventief als bij behandeling van blessures belangrijk. Het gaat erom dat er met professionele ogen wordt bekeken wat iemand nog wél kan”, vertelt hij.

Enthousiasmeren

Ron krijgt bijval van Herry Nijmeijer van PrengerHoekman, locatiemanager van de praktijk in zijn sportcentrum: “Onze praktijk in 24/7 Fitnesscentrum Ron Haans is met name gericht op sporters. Hier willen wij sport en fysio letterlijk dichtbij elkaar brengen. Daarom werken er in die praktijk een sportfysiotherapeut en een manueel therapeut. Dit zijn fysiotherapeuten die veel weten van sport en mensen kunnen enthousiasmeren.”

Preventie

Krul ziet dagelijks hoe moeilijk het soms is om mensen in beweging te krijgen. “Dat terwijl sport en bewegen essentieel zijn in het voorkomen van welvaartsziekten. Door middel van positieve energie willen wij mensen enthousiast maken voor de sport”, vertelt hij. “De rol van de fysiotherapeut is in de loop der jaren ingrijpend veranderd. Vroeger ging je naar de fysio als je een blessure of aandoening had, tegenwoordig ligt de nadruk veel meer op preventie.”

De hoofdvestiging van PrengerHoekman in Winschoten is gevestigd in het revalidatiecentrum naast Old Wolde. Daar heeft de fysiotherapiepraktijk ook een oefenruimte. “Maar de voorzieningen daar zijn meer gericht op bewegen voor mensen met aandoeningen. 24/7 Fitnesscentrum Ron Haans is één grote behandelkamer voor bijvoorbeeld sporters die blessures willen voorkomen of genezen”, zegt Herry.

Alle disciplines

Ron Haans vertelt dat zijn doel is om in al zijn zeventien fitnesscentra ook fysiotherapie te kunnen bieden. De samenwerking met PrengerHoekman is hierin een mooie stap vooruit. Dat hij juist uitkomt bij deze partner, is niet geheel toevallig: “In het verleden werkten we eerder nauw samen. Dat stond een tijd op een laag pitje, maar de goede contacten bleven. Ik wilde heel graag weer intensiever met PrengerHoekman samenwerken vanwege het zeer grote aanbod. Wij zijn de grootste fitnessketen van de regio, PrengerHoekman is de grootste fysiopraktijk van de omgeving. Alle fysio-disciplines worden er aangeboden. Ook werken er verschillende echografisten, die bij blessures zeer nauwkeurig de schade in beeld kunnen brengen. Dat maakt het mogelijk om zeer gericht aan revalidatie te werken. De therapeuten van PrengerHoekman hebben allen hun specialisaties. Er wordt continu gewerkt aan bijscholing en doorontwikkeling van vakkundigheid op basis van de nieuwste inzichten. Dat is voor onze sporters echt een meerwaarde.”



