Overeenstemming meetmethode laagfrequent geluid windmolens N33

VEENDAM, OLDAMBT, MIDDEN-GRONINGEN – Alle betrokken partijen bij het windpark N33 zijn het eens geworden over de methode om laagfrequent geluid bij de windmolens aan de N33 te meten en te beoordelen. De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen, het ministerie van Economische Zaken, fabrikant Siemens Gamesa en de exploitanten van het windpark, RWE en Eurus gaan meten bij woningen dicht bij het windpark en in één van de windmolens zelf (in de gondel van de molen). De fabrikant (Siemens) gebruikt deze gegevens om de windmolens aan te passen en zo de mogelijke overlast te verminderen.

Wethouder Henk Jan Schmaal van de gemeente Veendam: ”Het is goed dat we gezamenlijk aan de slag gaan, en daarbij samen ook dezelfde meetmethode hanteren. Hiermee krijgen we real-time inzicht in de problematiek. Dat is nodig omdat we zo de omvang van het probleem van laagfrequent geluid in beeld krijgen en gericht aan oplossingen kunnen werken.”

Wethouder Erik Drenth van de gemeente Midden-Groningen: “Als gemeente vragen we continu aandacht voor geluidsoverlast door de windmolens bij de N33. Maar er zijn geen normen voor laagfrequent geluid. Daarnaast bestaat het ook niet volgens de wet. We kunnen dus niet goed meten en niet handhaven. Daarom zijn we blij dat we sinds de zomer van 2022 samen optrekken met alle betrokkenen om samen een oplossing te zoeken. We zijn daar een stap dichterbij nu we samen een meetmode hebben afgesproken waarvan de resultaten gebruikt worden om de overlast naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen.”

Achtergrond

Er is regelmatig overleg tussen de exploitanten van het windpark, het ministerie van EZ, de gemeenten en Jan van Muijlwijk. Geluidsdeskundige Jan van Muijlwijk is gespecialiseerd in onderzoek naar laagfrequent geluid. Uit zijn geluidsonderzoek bleek dat het windpark laagfrequent tonaal geluid veroorzaakt. Dit levert aanhoudend klachten op bij omwonenden. Dat is onacceptabel voor de gemeenten.

Sinds een bijeenkomst op 4 juli 2022 in Den Haag is het onderwerp van gesprek tussen alle partijen hoe ze kunnen komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing voor het verzamelen van eenduidige gegeven en de beoordeling daarvan.

Onderzoek

De partijen zijn het eens geworden over de opzet en meetmethode door gezamenlijk extra metingen uit te voeren bij windturbine 26. Deze windturbine is representatief voor het windpark. Er wordt meetapparatuur in de gondel in windturbine 26 geplaatst en op nabijgelegen woningen. De bewoners van deze woningen werken hier vrijwillig aan mee. Tijdens de meetperiode houden de bewoners van deze woningen bij welke last zij ervaren van geluid en wanneer dat is. Fabrikant Siemens Gamesa onderzoekt aan de hand van de meetgegevens en klachten, welke aanpassingen mogelijk zijn en of deze zorgen voor minder klachten.

Blijvend aandacht voor geluidsoverlast

De gemeenten blijven aandacht vragen voor de problemen met geluid in de omgeving van het windpark totdat er een oplossing is voor de ervaren overlast van laagfrequente tonen bij het windpark.

