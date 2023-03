Voorstelling Lekker Gezellig van Fabian Franciscus in Cultuurhuis De Klinker

WINSCHOTEN – Op donderdag 11 mei staat de voorstelling Lekker Gezellig van Fabian Franciscus bij ons in Cultuurhuis De Klinker.

Na twee zeer goed ontvangen shows is het tijd voor Fabian Franciscus zijn derde. Met zijn kenmerkende sympathiek, ontwapenende en vooral ook bange houding trotseert Fabian het leven. Niet met heel veel succes overigens… maar juist dat maakt het leven natuurlijk zo heerlijk onvoorspelbaar en leuk!

Fabian Franciscus: “Ik zag een cabaretier en dacht: dat kan ik ook wel”.

Je hebt gelijktijdig rechten en economie gestudeerd en dan word je cabaretier. Hoe is dat gegaan?

“Het was vrij snel duidelijk dat ik niets met recht en economie wilde doen. Op een kantoor werken is niet voor mij weggelegd. Ik zag op een dag op televisie een cabaretier en dacht: dat kan ik ook wel. Toen ben ik het gewoon gaan doen. Wie dat was? Nee, dat zeg ik niet. De eerste keer dat ik op het podium stond, ging het eigenlijk heel slecht. Er werd twee keer gelachen. Nee, dat is niet veel, maar ze lachten wel heel hard. Pas na afloop had ik door dat mensen het hilarisch vonden als ik over mijzelf vertelde. Dat waren de momenten dat ze lachten. Dus ik dacht: als ik dat nou uitbouw tot een hele set, heb ik het begin van een voorstelling. Een kwestie van zelfvertrouwen? Nou, zo zou ik het niet noemen. Het is eerder een blinde vlek. Ik denk dan gewoon oprecht: dit kan ik wel.”

Jouw voorstelling ‘Kleine Wereld’ ging over het kleine wereldje van waarin autisten leven. Nu kom je met ‘Lekker Gezellig’: is jouw wereld groter geworden?

“Ik heb MCDD, een stoornis die valt binnen het autisme-spectrum. Ik heb een grote fantasie, maar ook angsten. Vroeger was dat nog erger. Die voorstelling ging over het kleine wereldje waarin ik toen leefde. Andere mensen vond ik maar raar, voor mij waren het een soort van figuranten. Ik had het ook heel erg oké met mezelf. Tot ik langzaam maar zeker uit die wereld stapte en doorkreeg dat niet de anderen, maar ik zelf raar was. Ik moest dus leren om weer een beetje met mijzelf om te gaan. Daar gaat ‘Kleine Wereld’ dan ook over: zelfacceptatie. Je eigen krachten leren zien in plaats van je steeds te focussen om de belemmeringen. De rol van humor is daarin heel belangrijk. Humor geeft je de kracht om iets te verweken. In lachen zit heel veel acceptatie.”

Je focussen op je krachten in plaats van op je belemmeringen: dat is een hele mooie boodschap. Is dat ook wat je jouw publiek wilt meegeven?

“Ja, want ik denk dat iedereen wel zijn of haar belemmeringen heeft. En tot op zekere hoogte zul je daar mee moeten leven. Zelfacceptatie is iets waar veel mensen op wat voor manier dan ook mee bezigzijn. Al praat ik over mijn eigen, unieke belevingswereld en mijn sociale onhandigheid, ik denk dat mensen ook dingen herkennen. Waar het uiteindelijk op neerkomt is dat je het de rest van je leven met jezelf moet doen.

Dus kun je ook maar beter vriendjes worden met jezelf. Ik hoop dat mensen die boodschap oppikken. Maar als ze gewoon een hilarische avond hebben is dat ook prima. Dat is ook het fijne van cabaretier zijn. Buiten denken mensen soms: wat een mafkees, in het theater moeten ze om mij lachen.”

Fabian Franciscus groeide op met een nuchtere Beemster boerin als moeder en een flamboyante, in Indonesië geboren vader. Hij begon zijn cabaretcarrière met ‘Vlafeest’. De gehele tour was uitverkocht en hij speelde in meerdere theaters meteen in de grote zaal, naast optredens op De Zwarte Cross en Lowlands festival. Ook zijn tweede programma ‘Kleine Wereld’ gooide hij hoge ogen. Sinds april 2019 is Fabian ambassadeur voor de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) met het doel om met meer openheid en positiever over autisme te praten.

Fabian Franciscus komt op donderdag 11 mei naar Cultuurhuis De Klinker met de voorstelling ‘Lekker Gezellig’. In Groningen-Stad is deze voorstelling uitverkocht!

Ingezonden