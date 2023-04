DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Niederlangen

Tussen 28 maart 16.00 uur en 20 maart 12.00 uur vanaf het perceel 30/4/0 aan de Forststraße een uitkijkpost gestolen. Het gaat om een mobiele uitkijkpost van het type Ansitzbock van 2.40 m hoog. De schade bedraagt 215 euro.

Meppen

Bij een ongeval op de B70 bij Meppen zijn gisteren twee personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een 68 jarige man met zijn VW om 17.10 uur tegen het verkeer inreed. Hierbij botste hij tegen de Mercedes van een 54 jarige man. Deze probeerde nog naar rechts uit te wijken, maar botste daarbij tegen de Mercedes van 71 jarige. De beide bestuurders van de Mercedessen raakten gewond. De veroorzaker van het ongeval kwam met de schrik vrij. De schade wordt op 31.000 euro geschat.

Haren

Tussen maandag 22.30 en dinsdag 16.45 uur is bij een clubgebouw aan de An der Mühle in Haren ingebroken. Voor zover men kan nagaan is er niets gestolen. De aangerichte schade bedraagt 250 euro.

Weener

Tussen vrijdagavond en dinsdagochtend is bij een woning aan de Jelsgaste in Weener ingebroken. De dader kwam binnen door een schuifdeur van de serre open te breken. Er is een geldbedrag van drie cijfers en een accukettingzaag van het merk Makita gestolen. De politie vermoedt dat de dader tijdens zijn bezigheden is gestoord.

Lathen

Op 30 maart is tussen 16.00 en 19.00 uur een spatbord van een Suzuki Swift beschadigd. De auto stond geparkeerd bij de Erna de Vriesschool aan de Mestruper Straße. Mogelijk zijn de beschadigingen ontstaan doordat iemand tegen de auto heeft staan trappen. De politie verzoekt getuigen zich te melden.

Papenburg

Gistermorgen heeft de politie om half tien een 42 jarige Bulgaarse man aangehouden. Hij stond gesignaleerd vanwege een diefstal die hij in juni 2019 heeft gepleegd. Hij heeft nog een boete van 640 euro open staan. Omdat hij dit bedrag niet kon voldoen is hij overgebracht naar een gevangenis, waar hij de komende 32 dagen mag verblijven.

Lähden

Om 22.10 uur gisteravond zijn bij een ongeval op de K267 bij Lähden een 28 jarige man en een 24 jarige vrouw zwaargewond geraakt. De slachtoffers zaten in een Chevrolet Cruze die door onbekende oorzaak in de linker berm belandde en daar na ca. 24 meter in volle vaart tegen een boom botste. Hierbij boorde het motorblok zich in de auto, waardoor de inzittenden bekneld kwamen te zitten. Zij werden door brandweerkorpsen uit de omgeving uit de auto bevrijd en vervolgens met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat de slachtoffers geen gordels droegen. De schade wordt op 8.500 euro geschat.