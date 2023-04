Trimbaan met QR-FIT beweegroute in Vlagtwedde officieel geopend

VLAGTWEDDE – Aan de Spetsebrugweg in Vlagtwedde heeft de gemeente Westerwolde een trimbaan laten plaatsen met een QR-FIT beweegroute. De trimbaan wordt door de werkcoaches van gemeente gebruikt om mensen in beweging te laten komen en te helpen bij hun re- integratie, maar is voor iedereen vrij toegankelijk en te gebruiken om lekker buiten te sporten. De trimbaan werd vanochtend door wethouder Giny Luth officieel geopend.



Trimbaan als hulpmiddel voor re-integratie

Het idee voor de trimbaan is ontstaan in het kader van re-integratie. De werkcoaches van de gemeente

kunnen hun cliënten met het gebruik van de trimbaan uitdagen om meer te bewegen. Zo worden en blijven ze fit wat hun re-integratie bevordert. Wethouder Luth: “We kennen onze cliënten. We bieden passende ondersteuning in de individuele hulpvraag, waarbij iedereen naar eigen kunnen participeert in de samenleving. Met deze trimbaan breiden onze werkcoaches hun toolkit uit en kunnen ze hun cliënten

letterlijk helpen om in beweging te komen. Sporten is daarnaast ook een perfect middel om even stoom af te blazen.”



QR-FIT beweegroute

De trimbaan bestaat uit een parcours met 11 Sporttoestellen. Langs de trimbaan staan paaltjes met QR-

codes verspreid. Deze codes vormen samen een beweegroute die met en zonder de gratis QR-FIT app te

gebruiken is. Door een code op een van de palen te scannen krijgt de gebruiker een oefening die op eigen niveau uitgevoerd kan worden. QR-FIT heeft de perfecte workout voor iedereen, of je nu een beginnende sporter bent of een expert bent.



Voor iedereen vrij toegankelijk

Tijdens de Corona pandemie is buitensporten steeds populairder geworden. De trimbaan met de

beweegroute is hier een perfect middel voor. Hij is daarom ook voor iedereen die er gebruik van wil maken vrij toegankelijk.

Ingezonden

Foto’s: Jan Glazenburg, klik HIER voor meer foto’s