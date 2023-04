Met het SHC naar Oudeschans

OUDESCHANS – Op zondag 23 april a.s. sluit het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal het seizoen van zondagmiddagactiviteiten af met een mini-excursie naar Oudeschans.

We worden ontvangen bij het Vestingmuseum Oudeschans met koffie en thee en krijgen uitleg over het museum en wat er te zien is. Vervolgens krijgen we een rondleiding door de vesting op de grens van Westerwolde en het Oldambt.

Oudeschans wordt gerekend tot een van de acht mooiste dorpen van Nederland. Met de reconstructie van het vestingdorp in de jaren tachtig is beoogd het authentieke karakter van het dorp te behouden. Het Vestingmuseum vertelt over de rijke historie van het gebied, waar de 80-jarige oorlog met Spanje in 1568 begon. Tijdens archeologische opgravingen in de vesting zijn honderden gebruiksvoorwerpen uit deze tijd gevonden.

Reserveren voor de excursie is verplicht, het maximum aantal deelnemers is 25. Aanmelden kan tijdens kantooruren via 0599-612649 of per mail: info@streekhistorischcentrum.nl.

