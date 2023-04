Wandelen werkt! in Odoorn

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 13 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GURE DAG | NA VANDAAG RUSTIGE PERIODE

Door toedoen van een depressie tussen de Wadden en Noorwegen maken wij vandaag nog een behoorlijk gure dag mee, met vrij vaak buien en niet veel zon,. Bovendien is er in de loop van de dag nog kans op een paar windvlagen en bij een bui kan vanmiddag ook wel wat hagel voor komen. Daarbij is de maximumtemperatuur maar een graad of 10, maar er komen vanmiddag wel wat meer opklaringen.

Vanavond en vannacht worden dat er ook meer en de wind neemt af: vannacht is er kans op mistbanken bij een minimumtemperatuur rond +1. En bij dat soort temperaturen is er ook kans op vorst aan de grond en ijs op de auto, dus wees niet verbaasd als je morgenochtend de ruiten eventjes moet krabben.

Morgen lijkt trouwens een droge dag te zijn met zonnige perioden en een zwakke tot matige zuidoostenwind, bij maxima rond 12 graden. In het weekend draait die wind verder door naar het noordoosten tot noorden. Dat geeft ook dan een graad of 12 met soms een beetje zon en wellicht nog een enkele bui.

Het is pas na het weekend dat het met een noordoostenwind zonniger en warmer wordt, met per dag 1 of 2 graden winst. Dus de 15 graden zal na maandag snel in beeld komen.