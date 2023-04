Scholen Vlagtwedde en Bourtange vieren samen Koningsdag

VLAGTWEDDE, BOURTANGE – Vrijdag 21 april 2022 zullen de leerlingen van groep 1 t/m 8 van obs de Clockeslach, cbs de Zaaier uit Vlagtwedde en obs Willem Lodewijck uit Bourtange samen Koningsdag vieren.



De dag start op het schoolplein van de MFA het Aambeeld met een openingsdans.

Daarna start het sportieve gedeelte.

De leerlingen van groep 1- 2 spelen allerlei spelletjes in de gymzaal.

De leerlingen van groep 3- 4 zullen daarna zowel in de gymzaal als op het schoolplein van MFA het Aambeeld allerlei spelletjes spelen.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan een echte triatlon doen in en rondom zwembad de Barlage, waarbij zij lopen, fietsen en zwemmen.

Programma:

08:30 uur openingsdans op het schoolplein MFA Vlagtwedde

09:00-11:00 uur groep 1-2 (in sporthal Vlagtwedde)

12:00-14:00 uur groep 3-4 (in sporthal Vlagtwedde en op het schoolplein)

10.00-11.30 uur triatlon groep 5-6 (in en rondom zwembad de Barlage)

11.30-13.00 uur triatlon groep 7-8 (in en rondom zwembad de Barlage)

Ingezonden