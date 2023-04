Smokkelroute, nieuw fietsknooppunt route tussen Nederland en Duitsland, geopend

NEUDERSUM – Gisteravond werd in dorpskroeg Grummel-Kremer aan de Dorpsstraat in het Duitse Neudersum, aan de grens met Sellingen, de openingshandelingen verricht van een nieuwe fietsknooppunt route tussen Nederland en Duitsland. De smokkelroute herinnert aan de spannende periode van het smokkelen.



Smokkelroute

Een van de knooppuntroutes is de smokkelroute. De smokkelroute is een oude route die werd gebruikt tijdens de periode van de grensbewaking tussen Nederland en Duitsland, om waren, zoals jenever, koffie en boter te smokkelen. In 1985 kwam met het wegvallen van de grenscontroles door het Schengenverdrag een eind aan het smokkelen.



De opening van de nieuwe fietsknooppunt werd verzorgd door Frans Loth en Bernd Brand van de werkgroep. Bernd Brand vertelde het verhaal over de organisatie van het dorpsontwikkelingsplan. Verder ging het over een nieuwe wandelroute langs de Hasseberg. Op het scherm waren foto’s te zien van de bouw van enkele rustpunten langs de smokkelroute. Veel vrijwilligers uit het dorp Neudersum hebben hier aan meegeholpen. Ook werd van de fietsknooppunten tussen Neuhede (Bourtange) en Hasselbroek (Sellingen) een presentatie kaart getoond. Tussen deze plaatsen is de wens ontstaan voor een nieuwe verbinding richting Over den Dijk. Op deze manier creëer je een tweetal lussen met oversteek van Nederland naar Duitsland en andersom. Op deze route zou Boekweitveen en bierbrouwerij Westerwolde aan de route kunnen worden toegevoegd.

Burgemeester Jaap Velema benadrukte de goede samenwerking tussen het gebied langs de Westerwolde grens en het belang voor een verder uitbouw van de samenwerking. Daarbij onderstreepte hij de mogelijkheid voor een fietsverbinding naar Over den Dijk. ‘Dit past prima in de gedachtengoed van CittaSlow. Ik ben nu vier jaar burgemeester van de gemeente Westerwolde en heb mijn gemeente nu goed leren kennen. Zo wil ik ook onze Oosterburen beter leren kennen en met hen samenwerken. Het is goed voor de plaatselijke toerisme en de lokale bevolking van beide gebieden’ aldus de burgemeester.

Daarna namen Hermann Cossmann, burgemeester van Dersum, Hermann Wocken, burgemeester van Sampt gemeente Dörpen en Anton Pollmann, burgemeester gemeente Heede, het woord. Carla Schmidt van Regionalplan & svp Planungsbüro Peter Stelzer GmbH vertelde dat de vrijwilligers al volop bezig waren, terwijl de plannen nog aangevraagd moesten worden. Het is zowel in Duitsland als in Nederland niet van zelfsprekerd dat je geld krijgt voor een mooi project. Maar het is met veel inspanning toch gelukt.



Bierbrouwerij Westerwolde heeft speciaal voor de smokkelroute een smokkelbier gebrouwen, een donker bier met een speciale koffiesmaak. Het vijftig jaar oude familiebedrijf dorpskroeg en gaststätte Grummel-Kremer heeft speciaal voor de smokkelroute een smokkelmenu samengesteld: Strammer Max ( uitsmijter) en Pfannkuchen. Ook kan men zich via dit restaurant aanmelden voor een smokkeltour. De tour kan door een gids, een douanier op de fiets, of een huifkar begeleid worden.

Nadat alle sprekers aan het woord waren geweest kwamen twee geüniformeerde Duitse douaneambtenaren binnen. Zij controleerden of de aanwezigen zich aan de wet hielden. Er werd een verdachte zak ontdekt. Hierin werden flessen met Nederlandse bessenjenever aangetroffen. Omdat de ambtenaren het feestje niet wilden bederven, maakten ze gebruik van een maas in de wet. “Wanneer we met zijn allen de flessen leeg drinken hoeven we het niet te melden, want alcohol in het lichaam telt niet mee voor de wet”.

De muzikale ondersteuning werd verzorgd door het Nederlandse duo Sjoerd Visser en Henk van der Laan. Zij zongen onder anderen de Ballade van Neudersum, over de geschiedenis van het dorp en streek, op de melodie van Het Dorp van Wim Sonneveld. Een tweede lied ging over de Hasseberg blues.

Ingezonden door André Dümmer