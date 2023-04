Westerwolde pakt cruciale punten in sportief duel tegen Gieten

GIETEN – Na de enigszins geflatteerde nederlaag eind november, revancheerde Westerwolde zich vanmiddag op een meer dan prima manier tegen het de laatste weken prima presterende Gieten.

Na een matte eerste helft kwam Westerwolde in het tweede bedrijf als herboren uit de kleedkamer en werd met name in het eerste deel van deze speelhelft de basis voor de uiteindelijke 2 – 0 overwinning gelegd. Door deze zege werd het onderlinge puntenverschil tussen beide ploegen teruggebracht tot drie en heeft Westerwolde het ontlopen van degradatie en het spelen van nacompetitie nog steeds volledig in eigen hand. En met het vanmiddag tentoongespreide enthousiasme in combinatie met de nodige inzet moet het mogelijk zijn de competitie op een goede manier af te sluiten. Man van de wedstrijd op De Barlage werd Sander van Hoorn. Met ongekende werklust en twee prachtige treffers had hij een belangrijk aandeel in het verkrijgen van cruciale punten voor de Vlagtwedders.

In de eerste helft deden beide ploegen weinig voor elkaar onder. Aan weerszijden viel een aantal behoorlijk doelrijpe kansen te noteren, maar vooral goed keeperswerk was er de oorzaak van dat er niet gescoord werd. Zowel Wessel van Soest namens Gieten als Rudie Bergman in het doel van Westerwolde wisten met het nodige kunst- en vliegwerk hun doel schoon te houden. Wel had scheidsrechter Nigro Westerwolde een strafschop kunnen toekennen toen René v.d. Laan bij een doelpoging volledig onderuit werd gelopen door een verdediger van Gieten. Daar tegenover stond een geweldige kans van Bas Alting namens Gieten die vrij voor Bergman hoog overschoot. Na vijfenveertig minuten voetbal was dus niet alleen het spelbeeld in evenwicht, maar toonde ook het scorebord nog steeds de beginstand van de wedstrijd: 0 – 0.

Met Elroy v.d. West voor de enigszins aangeslagen Joran Luijten een onherkenbaar Westerwolde ten opzichte van de eerste helft. En het was dan ook v.d. West die meteen het signaal afgaf dat de thuisploeg uit een ander vaatje wenste te tappen. Een vlammend schot verdween in de 47e minuut maar net over de deklat. In de 60e minuut dan een spelhervatting waar Westerwolde zo af en toe patent op heeft. Een verre ingooi werd door Frank Riks op prima manier doorgekopt, waarna de bal half hoog voor de voeten van Sander van Hoorn viel. Met een prachtige halve omhaal liet hij de goalie van Gieten volstrekt kansloos en wist hij derhalve in zijn vijfde achtereenvolgende competitiewedstrijd andermaal te scoren: 1 – 0. En hiermee was de dadendrang van Westerwolde en Van Hoorn nog niet voorbij. In gezamenlijkheid bleef men de verdediging en het middenveld van Gieten afjagen. Het was dan ook het onvoorwaardelijke doorzetten van good-old Merill Wakker dat er voor zorgde dat Sander van Hoorn in de 66e minuut zijn tweede treffer van de middag kon aantekenen. Zelf had Wakker er geen weet van, maar uit een “klutsduel” in het strafschopgebied tussen hem en een tegenstander, caramboleerde de bal plots voor de voeten van de blonde spits. Zonder al te veel moeite kon hij dan ook al weer zijn veertiende competitietreffer laten noteren: 2 – 0. Gieten probeerde uit alle macht tot een aansluitingstreffer te komen, maar de weinige pogingen daartoe kenden niet het nodige succes en dus kon Westerwolde dan ook na ruim bemeten extra tijd een verdiende overwinning op haar conto bijschrijven. Dat het een sportief duel was bleek wel uit het feit dat arbiter Nigro geen kaarten nodig had om de wedstrijd in goede banen te leiden.

Door dit mooie succes steeg Westerwolde een plaats op de ranglijst en is rechtstreekse degradatie nagenoeg afgewend en heeft men zelfs plek vier nog onder bereik. Om ook de nacompetitie te ontlopen zullen er echter de laatste drie wedstrijden nog wel enige punten moeten worden veroverd, maar met de werklust die met name de tweede helft op de kunstgrasmat werd gelegd moet het haalbaar zijn het derdeklasserschap met in ieder geval nog een jaar te verlengen. Eerste aanzet daartoe kan volgende week in Midwolda worden gezet, alwaar het plaatselijke MOVV haar opwachting dan maakt.

En dus kon een mooie voetbalmiddag onder ideale omstandigheden op sportpark De Barlage met een mooie show van Koos Darwinkel door zowel spelers, begeleiding en supporters van zowel Westerwolde als Gieten, op een meer dan prima manier worden afgesloten. Maar echt feest is het pas voor beide ploegen en aanhang als de resterende competitiewedstrijden het nodige succes en dus punten met zich meebrengen.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Joran Luijten (46e min. Elroy v.d. West) – Rik te Velde (80e min. Michel ter Horst) – Tex van Kalmthout – Rudolf Riks – Mark Geukes – Merill Wakker (85e min. Milan Kater) – Kevin v.d. Laan (70e min. Julian Smid) – René v.d. Laan – Sander van Hoorn – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. W.G. Nigro

Aantal toeschouwers: 125

Amusementswaarde: 7

Ingezonden door HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER