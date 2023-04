Woningen in Vlagtwedde en Winschoten gaan tegen de vlakte

VLAGTWEDDE, WINSCHOTEN – Woningcorporatie Acantus gaat in Winschoten en Vlagtwedde tientallen woningen slopen.

Aan de Oostersingel, Slotlaan en Kraaikampweg in Vlagtwedde gaat Woningcorporatie Acantus verouderde huurwoningen slopen. Het gaat om 36 woningen. Veel staan al tijden leeg, waardoor de buurt steeds meer verpaupert. De sloop van de woningen aan de Slotlaan is al gestart. Er komen nieuwe woningen voor terug, maar hoeveel dit zijn is nog niet bekend. Aan de Oostersingel en de Kraaikampweg zijn nog tien woningen bewoond.

Aan de Witte de Withstraat in Winschoten gaan zestien woningen tegen de vlakte. De ramen zijn al dichtgespijkerd en er zijn hekken geplaatst. Toch duurt het nog wel even voordat de slopershamer ter hand wordt genomen. In de woningen zitten namelijk vleermuizen. De verwachting is dat die in het najaar zijn vertrokken en dat gemeente Oldambt dan een sloopvergunning verleend. De woningen, die dateren uit 1933, zijn slecht te isoleren. Ze aanpassen aan de normen van de huidige tijd is erg duur; daarom is er gekozen voor nieuwbouw.

Er komen 18 woningen voor terug, in vier blokken met parkeerruimte bij de huizen. In de eengezinswoningen komen drie slaapkamers en een zolder. De woningen zijn gasloos; op de daken komen zonnepanelen.

Foto’s: Geert Smit en Catharina Glazenburg