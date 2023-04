Veelerveen voor tweede keer op rij kampioen!

GIETERVEEN – Na een gelijkspel tegen THOS op Tweede Paasdag miste Veelerveen nét het kampioenschap. Maar een week later lukte het ze uiteindelijk wel! Voor de tweede keer op rij kampioen. Met de 1-4 overwinning op Gieterveen behaalden ze een puntentotaal van 39 uit 16 wedstrijden. En daar kan niemand uit de 4e klasse C meer aankomen.

Veel supporters waren meegereisd naar het Drentse streekdorp Gieterveen. Aan een gelijkspel hadden ze zondag 16 april genoeg en ook als THOS van Bareveld zou verliezen, konden ze het kampioenschap vieren.

Maar het moest nog wel even gebeuren. Ze werden door Gieterveen zelf op scherp gezet via de sociale media. Die gunden iedereen een feestje, maar niet bij hen. Er was maar antwoord van Veelerveen mogelijk: 3 punten!

Ze begonnen goed aan de wedstrijd en creëerden meteen een aantal opgelegde kansen. Swen Wichertjes schoot net naast, de pass van Jesse Bergman op Jelle Oost werd ook op een haar na gemist en Yannick Kruizinga schoot een vrije trap op de paal. Gieterveen wist in het eerste kwartier nauwelijks een antwoord op het Veelerveenster offensief. Na een half uur spelen was het dan eindelijk raak! Over links zette Yannick Kruizinga Kevin Rosevink in scoringspositie en die schoot raak: 0-1.

Daarna wist Gieterveen wel wat meer druk te zetten en werd Veelerveen slordiger in de verdediging. Na een misverstand van de laatste man Alwin Prusen profiteerde Gieterveen van de situatie: 1-1. En dat was ook de ruststand.

Op zich was er nog niks aan de hand, ook THOS stond nog op 0-0. Ze moesten het hoofd koel zien te houden en de wedstrijd gecontroleerd uit zien te spelen. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Het leek een herhaling van Tweede Paasdag toen ze een 2-0 voorsprong tegen THOS weggaven. Gelukkig maakte Swen Wichtertjes een eind aan de onzekerheid. Zijn schot werd van richting veranderd en verdween achter de doelman van Gieterveen.

Veelerveen wist de voorsprong via Jelle Oost nog uit te breiden naar 1-3 en de ingevallen Jeffry van der Veen maakte een eind aan alle groen-witte illusies: 1-4. En dat was tevens de eindstand.

Met nog twee wedstrijden in de vierde klasse C te gaan, kon Veelerveen het kampioenschap in de vierde klasse C vieren. Een geweldige prestatie en prachtige opsteker voor de club.

Volgende jaar naar de derde klasse en daar hebben ze allemaal heel veel zin in!

Ingezonden