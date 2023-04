Muziekvereniging Dindua verzorgt een verfrissend voorjaarsconcert

VLAGTWEDDE – Onder leiding van dirigent Heerko Koops verzorgt muziekvereniging Dindua op zaterdag 29 april in ’t Kruispunt het jaarlijks terugkerend voorjaarsconcert.

Na maanden van voorbereiden is het dan bijna zover. De muzikanten zijn er klaar voor! De muziekcommissie van Dindua heeft zorgvuldig de te spelen stukken uitgezocht; een variatie van genres om het publiek te blijven verrassen. Het publiek kan zowel gedragen als up tempo muziek verwachten en enkele nummers klinkt waarschijnlijk bekend in de oren.



Een aantal muzikanten heeft dit jaar een solo partij te spelen. Het is de uitdaging voor de solist om het gevoel en het verhaal van het muziekstuk over te dragen aan de mensen in de zaal. Een mooie muzikale uitdaging. De leerlingen van de muziekvereniging hebben enorm hun best gedaan, veel gerepeteerd en spelen een aantal nummers mee.



Het concert zal uit twee gedeelten bestaan. In de pauze is er een verloting met mooie prijzen. Al met al belooft het een gezellig en muzikaal avondje uit te worden! U komt toch ook luisteren? Het concert begint om 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur, entree is gratis.

Kijk voor meer informatie op www.dinduavlagtwedde.nl

Ingezonden