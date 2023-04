Wandel met ons Mee was in Sellingerbeetse

SELLINGERBEETSE – Vanmorgen heeft de wandelgroep Wandel met ons Mee gewandeld in Sellingerbeetse. Hieronder het verslag ingezonden door Greetje Dümmer.

Wandeling Sellingerbeetse – Sellingerbossen – Jipsingbourtange afstand ± 15 km.

W a n d e l M e t O n s M e e Een wandelclub van mensen die, hoe verschillend ook, één ding gemeen hebben: plezier in het wandelen. Lekker in beweging zijn, genieten van de natuur in weer en wind, van pittoreske dorpjes, van het gezelschap (of juist even geen gezelschap). Al keuvelend en genietend van de omgeving bereik je stap voor stap de finish. Met een tempo van ± 5 km per uur.

Deze woensdagmorgen 19-04-2023 vanuit: Sellingerbeetse.

De weergoden waren ons goed gezind. We genoten van een stralend zonnetje in een mooie omgeving.

Wandeling met mooie voorbeelden van alle Westerwoldselandschappen: essen met ruim uitzicht, beekdalen met grazige, bloemrijke oeverlanden en hier en daar oude boerderijen, heidevelden en bossen. Sellinger bossen: gemengd bos, waar dood hout blijft staan of liggen. Een ander deel is in de eerste plaats productiebos. Daar wordt gedund en gesnoeid om uiteindelijk mooi lariks- en grenenhout te kunnen oogsten.

Info omgeving:

Historie – Sellingerbeetse:’De aarde was woest en ledig’, dat ging tot halverwege de negentiende eeuw zeker op voor de Sellingerbeetse, de streek was onbewoond. Als het heel nat of heel droog was een nauwelijks te begaan zand- en veengebied. Waar heide volop groeide en bloeide, waar de schaapherder liep en de bijenkorven stonden. Plaggenhutten: Het eerste onderkomen voor mensen in Sellingerbeetse was zeer waarschijnlijk een plaggenhut, die zo rond 1850 werd gebouwd. Langzamerhand kwamen er meer plaggenhutten, maar ook houten keten werden er neergezet voor bewoning. Harm Kremer, die met negotie langs de weg liep, bewoonde zelfs een stuk tramwagen. Plaggenhutten, hutten van boomstammen en heideplaggen om in te wonen, werden vaak in één nacht, gedeeltelijk in de grond, gebouwd. Het was verboden om zomaar ergens een huis te bouwen. Wanneer het lukte om in de ochtend de haard te laten branden, zodat er rook uit de schoorsteen kwam, dan mocht het huisje blijven staan. Bij het gehucht ligt het natuurgebied het Schellinger In dat gebied liggen drie grote zandplassen die in de loop der jaren zijn ontstaan door zandwinning, lokaal bekend als de Beetser koeln (Beetserkuilen). Bij de plassen, die nu deels een recreatiefunctie hebben, ligt een camping.

Paradijslijk Meer Sellingerbeetse: Tussen Musselkanaal en Sellingen ligt een paradijselijk meer met blauw-groen water. Deze zandafgraving uniek vanwege zijn ‘dubbelzinnige natuurlijkheid’. Het is in feite een industriegebied maar de waterplas, die hier vanaf de jaren ’20 is ontstaan en de wilde begroeiing langs de oevers hebben een prachtig stukje natuur opgeleverd. Uitermate geschikt dus voor een recreatieterrein. Er werd gewandeld langs de Beetserkoeln door de prachtige natuur, langs en in de bossen Borgertange en Ter Borg.

De grootste drijvende zonnepark ter wereld:

Een drijvend zonnepark met de grootste stroomopbrengst ter wereld komt op de Zuidplas in Sellingerbeetse. Het bedrijf Kremer Zand en Grind, eigenaar van de plas, gaat hierdoor compleet op de schop. Zonnepanelenbouwer Groen Leven heeft een park van 48 mW (stroom voor 13.000 huishoudens) aangelegd op de Zuidplas, die toebehoort aan de zand- en grindwinners van Kremer. Het voorstel waarmee Groen Leven zich een jaar geleden bij hen meldde, was voor de broers Hans en Chris Kremer aanleiding de eigen bedrijfsvoering eens tegen het licht te houden. Dat leidde tot een ingrijpend plan. Het gevolg is zelfs dat Kremer bijna alle activiteiten verhuist richting het Industriepark Groningen-Zuid in Ter Apelkanaal.

Verder viel ons tijdens de wandeling onderweg op. 2 vakantieparken in aanbouw: Strand Sellingen bij de beetserplas en Landal landgoed Bourtange.

Deze route maakt deel uit van Westerwolde wandelroutes: WIW nr. 30.

Wil je ook mee op woensdagmorgen? Dan wel afstanden tussen ± 12 – ± 15 km.

Stuur dan een mail naar onderstaande mailadres.

Dan nemen we contact met je op en krijg je info van de volgende wandeling.

Voor de foto’s klik op deze link

Organisatie WandelMetOnsMee

Mailadres: wandelmetonsmee@ziggo.nl

Mobiel: 06-22397056

Onze wandeling(en) deelname is gratis.

Je wandelt op eigen risico en het is je eigen verantwoordelijkheid

