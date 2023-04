SELLINGEN – Weer een groep die een traject van Jongerenproject 2BE heeft afgerond



Vanmiddag was de afsluiting van het derde traject van het Jongerenproject 2BE.

Op hun locatie aan de Beetseweg in Sellingen vertelden 10 deelnemers persoonlijk en openhartig wat ze vonden van het traject van tien weken en wat ze er aan hebben gehad.

Zeker is voor ieder dat ze een ander mens zijn geworden en dat het ze zeker zal helpen om doestellingen te halen.

Een trotse Leonie ten Velde de projectleider 2BE Oost Groningen dat deze derde afsluiting van een traject erg succesvol was verlopen, Slechts één van de tien deelnemers waarmee werd gestart haakte af maar daar kwam onmiddellijk een ander voor in de plaats, alle tien sloten vanmiddag het traject af.



Sociale jongerenorganisatie 2BE richt zich op jongeren van 16 – 27 jaar die tussen wal en schip zijn geraakt. Daarvoor heeft 2BE een programma ontwikkeld, waarbij sport, kwetsbaarheid, verbinding, theater en cultuur samen komen. Daarbij zijn er actieve workshops gericht op talentontwikkeling en een veranderde mindset.

2BE helpt jongeren te leren zien waar zij goed in zijn, waardoor zij de juiste vervolgstappen kunnen zetten naar een mooie toekomst.

De meeste jongeren worden bekend met 2BE via het Sociaal Domein, scholen, ouders of huisarts.