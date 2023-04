Ruim 100 deelnemers bij “De tien van Bellingwolde”

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 20 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FRIS MET ENKELE BUIEN | MORGEN 20 GRADEN

De zon zijn we vandaag grotendeels kwijt want een depressie boven Duitsland trekt van oost naar west en die geeft in het hele land veel bewolking. En wij hebben daar zowel vanochtend, vanmiddag als vanavond af en toe wat regen van. Heel veel valt er niet maar in combinatie met windkracht 4 en de temperatuur van 11 tot 13 graden is het wel een frisse dag.

Vanavond overheerst de bewolking ook nog maar vannacht is het overwegend droog en komen er opklaringen. Die opklaringen houden het morgen ook vol dus er zijn morgen zonnige perioden; morgenavond is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Door de zon en de aanvoer van zachtere lucht uit Duitsland stijgt de temperatuur morgen in één keer tot rond de 20 graden.

De wind waait morgen uit het oosten en draait zaterdag naar het zuidoosten. Ook dan is het een graad of 20, maar in de loop van de middag en zaterdagavond zijn er meer regen- en onweersbuien te verwachten. Dan wordt het ook vochtiger en dan zal je gaan merken dat het ook voor het gevoel een stuk warmer is.

Na zaterdag is het zondag ook nog zacht met 14 graden en wat zon en een bui, daarna koelt het af naar 10 tot 12 graden.