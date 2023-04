Dertien teams strijden tegen elkaar bij de pubquiz van Buurtvereniging Onze Buurt

BELLINGWOLDE – Vrijdagavond organiseerde Buurtvereniging Onze Buurt een pubquiz.

Vrijdagavond werd door Buurtvereniging Onze Buurt in Partycentrum De Meet in Bellingwolde een pubquiz georganiseerd. Onder leiding van Tedo Swarts moesten de deelnemers in meerdere rondes vragen beantwoorden.

Ook deze keer werd door de deelnemers weer enthousiast gereageerd. Er waren dertien teams present van jong tot oud, verdeeld in leden en niet leden en inwoners van Bellingwolde en daarbuiten. In vijf rondes werden de teams aan de tand gevoeld over hun kennis omtrent muziek, algemeen, Nederland en nog veel meer. In één ronde werd er fifty fifty gespeeld en dan heb je natuurlijk meer kans om punten te scoren als je het niet weet.

Tot aan het eind bleef het spannend omdat er twee teams met een gelijke eindstand stonden vermeld. Na een extra rondje met een margevraag werd het duidelijk. The Village people hebben gewonnen, Per consumptie wijzer werden tweede en de Betweters derde.

Op naar de volgende activiteit! Op 6 mei organiseert de buurtvereniging een Bingo voor de kinderen van groep 3 tot en met 8. Dit is in de Meet en begint om 14.00 uur.

Ingezonden

Foto’s: Jacob Musch