Gezellige drukte op de voorjaarsmarkt in Bourtange

BOURTANGE – Ook op deze tweede dag van de Voorjaarsmarkt in Bourtange was het gezellig druk.

Voorjaarsmarkt in Bourtange betekende ook vandaag volop gezelligheid op- en rond het historische Marktplein van de Vesting. Heerlijk genieten van het voorjaar. Slenteren langs een gevarieerd aanbod aan marktkramen of gezellig plaatsnemen op één van de terrasjes en genieten van de het optreden van de band Fath uit Ter Apel; het kon allemaal. Voor kinderen was er een leuk kinderplein ingericht en liep er een goochelaar rond. Ook waren de musea open.

Om drie uur was er een demonstratie kanonschieten door het Exercitie Peloton Bourtange.

Foto’s: Johannes Velthuis, meer foto’s vindt u binnenkort HIER.