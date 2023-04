WINSCHOTEN – Rob Knevel uit Midwolda, Jan Starke uit Oude Pekela en Janick Lanting uit Bad Nieuweschans hebben zich zaterdag 22 april in de Dorpshoeve in Hijken geplaatst voor het NK sneldammen op zaterdag 10 juni in Utrecht. In Hijken vond hiervoor zowel het gezamenlijk provinciaal Gronings-, als het Drents kampioenschap sneldammen plaats. Dit is onderhand voor het 3e jaar in successie een samenwerkingsverband tussen de Provinciaal Groningse Dambond (PGD), alsmede de Drentse Dambond (DDB). De 44 deelnemers werkten in één groep, virtueel per provincie, 12 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 5 minuten + 5 seconden per zet”.

Bij dit kampioenschap konden de deelnemers zich kwalificeren voor het NK sneldammen bij de senioren, junioren of aspiranten. Daarbij kennen de senioren nog de categorieën A, B en C. De A-categorie zijn spelers met een rating boven de 1100 KNDB ratingpunten, de B-categorie tussen 900 een 1100 punten en tenslotte de C-categorie tot 900 ratingpunten. Hierbij gold als peildatum de rating op 1 juli 2022. De welpen en pupillen kunnen zich vrijdagmiddag 12 mei in het Kostverloren Kwartier in Groningen plaatsen voor het NK sneldammen, eveneens op 10 juni in Utrecht.

Drie leden Damclub Winschoten naar NK sneldammen

Rob Knevel uit Midwolda werd, voor de provincie Groningen, kampioen in de B-categorie, rating tussen 900 tot 1100 punten. Jan Starke uit Oude Pekela deed dit bij de senioren in de C-categorie, rating tot 900 punten. Dit was onderhand de 5e keer in successie dat Jan Starke zich plaatste voor het NK sneldammen. Damtalent Janick Lanting uit Bad Nieuweschans maakte, met de aspirantentitel op zak, het succes voor Damclub Winschoten compleet. Janick Lanting kwam tot maar liefst 13 punten uit 12 partijen. Clubgenoot Nickey Loots uit Winschoten werd keurig tweede bij de junioren en plaatsgenoot Geert Lubberink was terug te vinden op de 13e plaats in de B-categorie. Gronings kampioen bij de senioren werd overigens Danny Staal (MF) uit Groningen met 18 punten uit 12 wedstrijden. Algeheel kampioen werd Rick Hakvoort (MF) met 19 punten en komt uit voor HDC Hoogeveen.

Sterk kampioenschap

Deze provinciale kampioenschappen zijn over het algemeen sterk bezet, ook nu weer. De gemiddelde speelsterkte lag namelijk op ca. 1010 KNDB ratingpunten, waarbij 7 deelnemers een damtitel achter hun naam mogen voeren. De deelnemers kwamen tenslotte van onderstaande verenigingen. Voor de provincie Drenthe waren dat: HDC Hoogeveen, Hijken Drents Tiental Combinatie (DTC), Damclub Emmen en Houdt Stand Beilen. De provincie Groningen was tenslotte vertegenwoordigd met Damgenootschap Het Noorden uit Groningen, Damvereniging Warffum, Ons Genoegen (OG) Middelstum, Damclub Delfzijl, Damclub Veendam en Damclub Winschoten.

Zwitsers systeem

De eerste ronde kwam volgens loting tot stand, daarna nam de “toernooimanager” (lees computer) dit over en koppelde na elke ronde de spelers met (ongeveer) een gelijk aantal punten aan elkaar. Bij een gelijke stand, qua punten, trad zaterdag de weerstandspunten in werking. Het spelen tegen een speler die hoger in het klassement staat, levert namelijk meer weerstandspunten op.

Ingezonden