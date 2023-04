Westerwolde kansloos onderuit tegen strijdend MOVV

MIDWOLDA – Een collectief falend Westerwolde, mede door het niet gewend zijn aan het spelen op een hobbelig hoofdveld als dat in Midwolda het geval was, ging zondagmiddag hard onderuit tegen een eveneens voor behoud van het derdeklasserschap strijdend MOVV. En hoewel de thuisclub moest aantreden met tal van invallers, was dat niet af te zien aan het spel van de mannen van trainer Dick Scholtens. De basis voor het uiteindelijke succes werd al in de eerste helft gelegd. Na vijfenveertig minuten voetballen stond MOVV al op een comfortabele voorsprong van 3 – 1. Ondanks de getoonde werklust slaagde de Vlagtwedder ploeg onder leiding van trainer Richard Streuding er in de tweede helft niet in de opgelopen achterstand weg te werken en kwam dezelfde uitslag als in de eerste wedstijd tussen beide ploegen op de uitslagenlijst te staan. Maar nu met een 4 – 2 eindstand in het voordeel van MOVV.

Direct aan het begin van de wedstrijd was al te zien dat Westerwolde slecht kon omgaan met het bespelen van een minder strak veld dan gewend in met name de thuiswedstrijden op het Barlager kunstgras. Slecht geraakte ballen die verdwenen daar waar niet de bedoeling was, gaven meteen aan dat het wel eens een moeizame middag voor de deze middag in het blauw-wit spelende Vlagtwedders zou kunnen worden. Toch leek het erop dat Westerwolde in de 20e minuut op voorsprong zou komen. De op links doorgebroken Frank Riks legde de bal keurig terug op Merill Wakker die beheerst binnenschoof. Echter, het vlagsignaal van de assistent-scheidsrechter van MOVV zorgde er voor dat de treffer niet doorging. Een speler van Westerwolde scheen buitenspel te hebben gestaan, hetgeen door arbiter May ook als dusdanig werd beoordeeld. Het viel trouwens op dat dezelfde, in het oranje gestoken assistent-scheidsrechter, deze middag vaak dacht dat Koningsdag met vier dagen vervroegd was. Enige minuten later was het aan de andere kant wel raak. Twan Smit werkte in de 22e minuut een corner vanaf rechts achter doelman Rudie Bergman van Westerwolde: 1 – 0. En toen in de 30e minuut een hoge dieptepass door de verdediging van Westerwolde niet op de juiste waarde werd geschat, was het voor Joël Puister een kleine moeite de bal langs de intussen uit zijn goal gekomen Bergman te schuiven: 2 – 0. Toch wist Westerwolde ondanks het matige veldspel tot de aansluitingstreffer te komen. Het was Sander van Hoorn (de “blonde Gimenez”) die in de 38e minuut in zijn zesde achtereenvolgende competitiewedstrijd wederom het net achter de doelman van de tegenstander wist te vinden. Keeper Mark Mulder was, nadat de bal keurig terug gekopt was door Frank Riks, machteloos tegen zijn geplaatste schuiver. En wie de naam van Jordi Blaauw nog niet in dit verslag heeft gelezen, zijn naam komt nu. Op de voor hem kenmerkende manier was hij de verdedigers van Westerwolde te slim af en met een beheerst wippertje gaf ook hij doelman Bergman in de 42e minuut het nakijken: 3 – 1. Voor de mannen van Westerwolde daarna een kwartier de tijd de wonden te likken en om zich te herpakken en te bezien in hoeverre een beter resultaat dan de verkregen tussenstand haalbaar zou kunnen zijn.

Het grootste kenmerk van “Das Phantom” (zie Roy Makaay) is dat hij gedurende een groot deel van de wedstrijd onzichtbaar is en toch uiterst doeltreffend kan zijn. Dat geldt zeer zeker ook voor de topscorer van de derde klasse C, Jordi Blaauw van MOVV. De enigszins lui ogende aanvalsleider wist namens MOVV in de 58e minuut op basis van snelheid en techniek doelman Bergman voor de vierde keer deze middag te passeren. Al weer zijn 29e doelpunt van de lopende competitie verdween beheerst in de lange hoek. Totaal was het Blaauw zijn 286e treffer in competitieverband en de MOVV’er is derhalve dan ook hard op weg naar zijn twaalfde ster: 4 – 1. Iemand die vorige week zijn eerste ster ( is een reeks van 25 doelpunten….) behaalde is Sander van Hoorn van Westerwolde. Hij wilde deze middag niet onder doen voor Blaauw en in de 75e minuut schoof hij de bal uit een strakke voorzet van René v.d. Laan voor de zestiende keer deze competitie achter een doelverdediger van een tegenstander: 4 – 2. Tussendoor had hij een inzet ook al een keer op de lat zien belanden. Tien minuten voor het verstrijken van de speeltijd kreeg René v.d. Laan nog een uitgelezen mogelijkheid opnieuw een aansluitingstreffer te laten noteren. Helaas voor hem en geheel Westerwolde verdween de bal langs de verkeerde kant van de paal en dus bleef een spannend slot van deze weinig hoogstaande wedstrijd achterwege. Op basis van het afwerken van kansen stapte MOVV dan ook als terechte winnaar van het veld en passeerde daarmee Westerwolde op de ranglijst.

Ondanks de nederlaag van deze middag was het goed te constateren dat ook de overige directe concurrenten in hun wedstrijden aan het kortste eind trokken. Met de conclusie dat rechtstreekse degradatie daarmee afgewend is, kunnen de Vlagtwedders zich nu richten op de laatste twee wedstrijden van het seizoen. Dit in de wetenschap dat ze beide op kunstgras worden gespeeld en er dan op een of andere manier positieve resultaten moeten worden behaald. Over drie weken in Groningen tegen Groninger Boys en op de slotdag van de competitie op zondag 21 mei thuis tegen SVZ. Alles is nog in eigen hand, maar dan zal er uit een ander vaatje moeten worden getapt dan vanmiddag het geval was.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes (70e min. Joran Luijten) – Rik te Velde (70e min. Michel ter Horst) – Tex van Kalmthout (46e min. Julian Smid) – Rudolf Riks – Elroy v.d. West – Merill Wakker – Kevin v.d. Laan (70e min. Dennis Schrik) – René v.d. Laan – Sander van Hoorn – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. J.G. May

Aantal toeschouwers: 125

Amusementswaarde: 6,5

Ingezonden door HJ Pleiter

Foto’s: HJ Pleiter

