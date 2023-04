Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 24 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST REGENACHTIG | KOMENDE DAGEN MEEST DROOG

Na een paar warme dagen is het vandaag allemaal een stuk kouder want het is maar 8 tot 10 graden. En droog is het ook niet: vanochtend valt er geregeld regen of motregen en vanmiddag is het eerst ook niet droog, al zijn er later een paar opklaringen. De wind doet het vanochtend vrij rustig aan maar vanmiddag komt er windkracht 4 tot 5 uit het westen op gang, met later een paar vlagen van windkracht 6.

Vannacht staat er een matige noordwestenwind en dan daalt het tot rond 4 graden, met soms wat opklaringen maar verspreid ook nog enkele buien uit het Waddengebied. Een kortdurende bui is morgen nog wel mogelijk, maar dan zijn er ook veel opklaringen en ziet het er veel beter uit. Maar warm is het morgen niet met temperaturen rond 9 graden.

Woensdagnacht daalt het zelfs naar 1 of 2 graden en dat betekent kans op vorst aan de grond voor de jonge bloemen. Het is dan vrij helder en droog, alleen bij het Wad kan woensdag nog een bui van zee komen. Overdag wordt het woensdag 10 graden en dan is het vrij zonnig met weinig wind.

Koningsdag: is waarschijnlijk een prima dag met zonnige perioden en een zwakke zuidoostenwind, en maximumtemperaturen rond 13 graden. Na donderdag neemt de kans op regen weer toe.