Buurtvereniging AGOdorp organiseert voorjaarsmarkt bij buurthuis De Weefspoele

TER APEL – Op zaterdag 13 mei van 11.00 – 16.00 uur organiseert buurtvereniging AGOdorp een voorjaars-, rommel-, en kleedjesmarkt bij buurthuis De Weefspoele in Ter Apel.

Binnen in het buurthuis is een voorjaarsmarkt waar allerlei leuke producten worden verkocht. Misschien scoort u nog een leuk moederdag cadeautje. Buiten op het plein is een rommelmarkt, en een kleedjesmarkt voor kinderen.

De voorjaarsmarkt binnen is inmiddels helemaal volgeboekt, maar buiten op het plein zijn nog een paar plekjes vrij. Een stand op het plein is gratis, maar graag wel even opgeven. Dit kan via mail agodorp@hotmail.com, of via WhatsApp 0616298155.

Ingezonden