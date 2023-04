Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 28 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE REGEN | HERSTEL IN HET WEEKEND

Het is vandaag allemaal wat wisselvalliger met vrij veel bewolking en af en toe regen of motregen. Veel zon zal er niet zijn, maar doordat een lagedrukgebied boven onze omgeving komt te liggen is er maar een zwakke tot matige wind uit variabele richting. De maximumtemperatuur is 12 a 13 graden dus warm is het ook niet.

Vanavond trekt dit lagedrukgebied door naar Duitsland en daardoor komt er vannacht een noordenwind te staan. Er is dan nog kans op wat lichte regen maar die noordenwind geeft morgen opklaringen en nog maar een enkele kleine bui. Maximumtemperatuur morgen rond 14 graden en windkracht 2 tot 4.

En na de opklaringen van de dag is het morgenavond en zondagnacht helder, dan daalt het tot rond 4 graden. Overdag is het mooi weer met veel zon en opnieuw een graad of 14. Dan is er een zwakke tot matige oostenwind met windkracht 3 tot 4. Zondag is er een noordoostenwind, maximum dan rond 15 graden.

Na dit weekend maakt de maandag kans op een kleine bui maar verder is het volgende week droog en vrij zonnig.