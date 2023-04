Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 29 april, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG WEEKEND | NA MORGEN EEN BUITJE

Na de bewolking van gisteren is er vandaag -en ook morgen- vrij veel zon met nog een paar bewolkte momenten. Vandaag komen er vooral wat stapelwolken, morgen is er soms meer hoge bewolking. De maximumtemperatuur voor is vanmiddag 13 tot 14 graden, morgen is 15 graden de middagtemperatuur.

Tussendoor is het vannacht koud met minima rond 3 graden. Er zal bij die temperatuur ook wat mist ontstaan want dan is er maar heel weinig wind. Tot die tijd is er vandaag een zwakke tot matige noordenwind, morgen komt er een zwakke noordoostenwind op gang.

Na dit weekend is er maandag en dinsdag meer bewolking, want de wind draait dan naar het noordwesten. Veel wind is er dan overigens niet maar er is wel kans op een klein buitje. Na dinsdag komt er een nieuw hogedrukgebied boven Noord-Europa. Dat geeft een noordoosten- tot oostenwind en daarmee wordt het vrij zonnig. Het is dan ook vrij zonnig, maandag is het 16 of 17 graden, daarna tijdelijk 12 of 13 graden, en eind van de week weer ongeveer 15 graden.