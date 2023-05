Duoconcert Crescendo Stadskanaal & Ter Apeler Harmonie verplaatst naar zalencentrum “De Eendracht”

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 5 mei, 08.30 uur door John Havinga

VANMIDDAG ONWEERSBUIEN | KOMENDE DAGEN WISSELVALLIG

Na de onweersbuien hebben we nu een tijdje zonnig weer en bij een zwakke oostenwind, loopt het kwik snel op naar 15 graden. De maximumtemperaturen liggen vanmiddag rond 17 à 18 graden. We krijgen in de loop van de middag opnieuw buien en dat kunnen ook stevige buien worden. Daarbij kan er in korte tijd behoorlijk wat regen vallen en er is onweer mogelijk. De wind draait vanmiddag naar het zuidwesten en blijft zwak, tijdens (onweers)buien matig met windvlagen tot circa 50km/uur.

Vanavond sterven de buien geleidelijk uit en wordt het droog. Vannacht zijn er eerst opklaringen, waarbij het afkoelt tot circa 8 à 10 graden. Daarbij krijgen we nevel en mist(banken) op grote schaal. Dit wordt morgenochtend geleidelijk opgeruimd en dan komt de zon tevoorschijn.

Morgen hebben we een vrij zonnige dag en het blijft overdag droog, pas aan het begin van de avond zijn er enkele buien of buitjes mogelijk. De maximumtemperaturen liggen rond 18 graden, bij een (noord)oostelijke wind.

De komende dagen verlopen wisselvallig en overdag wisselen opklaringen, wolkenvelden en enkele buien elkaar af. Het wordt zondag en maandag 17 à 18 graden. Soms is er bij buien ook sprake van onweer. De temperaturen schommelen vanaf dinsdag rond 15 à 16 graden.