Fianna in bibliotheek Winschoten geslaagd voor damdiploma niveau 1

WINSCHOTEN – De 9 jarige Fianna uit Winschoten is woensdag 3 mei in de bibliotheek Winschoten geslaagd voor haar 1e damdiploma niveau 1. De bijbehorende cursus behandeld in eerste instantie de spelregels, zoals hoe moet het dambord liggen (donker vakje links onder) wit begint, meerslag gaat voor, slaan is verplicht, ook achteruit. Echter damslag gaat niet voor, men mag kiezen. Indien een speler niet meer kan zetten, betekent dit verlies voor degene die aan zet is. Tenslotte nog een belangrijke regel, dat pas na de combinatie de stukken van het bord mogen worden verwijderd, daarbij mag bijvoorbeeld de dam slechts één keer over een schijf, echter wel twee keer over hetzelfde veld. Een mooi voorbeeld hiervan is de “De Coupe Turc”. Daarnaast gaan eenvoudige combinaties de revue passeren en wordt de vangstelling behandeld. Na afloop mocht Fianna uit handen van Han Tuenter als voorzitter van Damclub Winschoten haar felbegeerde damdiploma in ontvangst nemen.

Cursus niveau 2

Fianna gaat vanaf komende woensdag verder met de vervolgcursus niveau 2 wit. Er is van de cursus niveau 2 namelijk ook een zwart gedeelte, waarbij de moeilijkheidsgraad wat hoger ligt. De cursus begint met het leren noteren, vervolgens gaan de lessen stapje voor stapje verder in de theorie, zoals aanvallen, verdedigen, ruilen, doorbreken, offeren, dreigen, eenvoudige combinaties en de “plakker”. De “plakker” is een verrassende zet bij meerslag. Tevens gaat de partijopbouw de revue passeren met daarbij behorend de streefstanden.

Tenslotte komt het eindspel langs, waarbij de vangstelling wederom van belang is.

Samenwerkingsverband.

Dat tegenwoordig de jeugdafdeling van Damclub Winschoten onderdak heeft gevonden in de bibliotheek Winschoten is namelijk een samenwerkingsverband tussen de bibliotheek Winschoten en de plaatselijke damclub, dat 19 oktober vorig jaar zijn beslag kreeg.

Ingezonden