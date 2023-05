DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Tussen zaterdag 12.00 uur en zondag 13.30 uur is aan de Deverweg in Papenburg een witte VW Golf aangereden. De auto stond op een parkeerplaats bij een supermarkt. De schade bedraagt 2.000 euro. De veroorzaker is onbekend.

Tussen woensdag 26 april 16.00 uur en zaterdag 29 april 12.00 uur is aan het “Hauptkanal rechts” in Papenburg een schutting beschadigd. De veroorzaker is doorgereden. De schade bedraagt 500 euro.

Tussen woensdag 19.00 en donderdag 7.50 uur is aan de “Umländerwiek rechts” in Papenburg met geweld een zelfbedieningsstalletje opengebroken. De dader ging er met honing en contant geld vandoor.

Haren

Gistermiddag vond om kwart over vijf aan de Pappelallee in Haren een ongeval plaats, waarbij een 18 jarige man zwaar gewond raakte. Het slachtoffer reed op zijn brommer in de richting van de Georgstraße. Hij verloor, vermoedelijk door te hoge snelheid, de controle over zijn voertuig en reed door een heg. Via een tuin kwam hij tegen een gevel van een woning tot stilstand. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 300 euro geschat.

Meppen

Tussen dinsdag 17.00 en donderdag 11.00 uur is vanaf een bedrijfsterrein aan de Riedemannstraße in Meppen krachtstroomkabel gestolen. De totale schade bedraagt 10.000 euro.